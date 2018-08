CBA zatrzymało dwóch biznesmenów. Mieli skorumpować prezydenta Gdańska

Zatrzymani to szefowie firm deweloperskich, które inwestowały na terenie Trójmiasta. Paweł Adamowicz zakupił kilka mieszkań na osiedlu w Gdańsku Jelitkowie. RMF FM podaje, że biznesmeni mieli sprzedać trzy mieszkania Adamowiczowie i jego rodzinie po cenach o kilka tysięcy niższych niż dla innych klientów. Prokuratura uważa, że był to nieuzasadniony upust w wysokości 400 tysięcy złotych.

Biznesmeni usłyszeli zarzuty czynnej korupcji o znacznej wartości, jednak tuż po tym wyszli na wolność. Na razie Adamowicza nie wezwano nawet do prokuratury. Według dziennikarzy RMF FM, mogą być problemy z udowodnieniem, że kupił on mieszkania, w związku ze zmianami w planie zagospodarowania przestrzennego.

Adamowicz: Nie przyjąłem żadnej korzyści majątkowej

Zdaje się, że prezydent Gdańska nic nie wie o sprawie. Wskazuje na to wpis, w którym Paweł Adamowicz odnosi się do informacji podanych przez RMF FM. „Jeżeli informacja podana przez RMF jest prawdziwa, to mamy najlepszą ilustrację do czego obecnej władzy było potrzebne polityczne podporządkowanie Prokuratury i dlaczego z taką determinacją walczy o podporządkowanie sobie sądów nie bacząc nawet na zapisy Konstytucji” – pisze. Prezydent Gdańska zaznacza, że sprawa „rzekomej korupcji była przedmiotem badania przez Prokuraturę, która chyba trzy lata temu ją umorzyła” . „Obecnie po bez mała trzech latach od umorzenia, uzależniona od Ministra Sprawiedliwości Prokuratura wyciągnęła inne wnioski. Czyżby więc miały to być tzw. odgrzewanie kotletów, żeby mnie zdyskredytować?” – pyta Adamowicz.

Prezydent Gdańska zaznaczył, że nie przyjął żadnej korzyści majątkowej, ani też nikt mu takiej korzyści nie oferował. „Nie mogę oprzeć się wrażeniu, że aktywność prokuratury nie jest przypadkowa i może mieć bardzo ścisły związek ze zbliżającymi się wyborami samorządowymi” – ocenił.

