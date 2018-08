Ryszard Petru pisze do Marszałka. Chce cofnięcia zakazu wjazdu na teren Sejmu

Przypomnijmy, 19 lipca Andrzej Grzegrzółka poinformował, że Ryszard Petru, Joanna Schmidt oraz Joanna Scheuring-Wielgus, czyli posłowie koła Liberalno-Społeczni, nie mogą już wjeżdżać na teren parlamentu. Dyrektor Centrum Informacyjnego Sejmu poinformował, że są to osoby, które „organizowały osobom postronnym transport na teren Sejmu”. Schmidt miała skorzystać z tego, że samochody parlamentarzystów nie są sprawdzane przez Straż Marszałkowską. Dzięki temu posłanka miała „przemycić” w bagażniku dwóch działaczy Obywateli RP. Według Ryszarda Petru, zakaz miał zostać cofnięty 20 lipca. Były szef Nowoczesnej uważa, że Marek Kuchciński nie wywiązał się z obietnicy.

„Za szykanowanie opozycji też odpowiecie!”