Polityk PiS nazwał dziennikarza TVN 24 „szczylem”. „Prowokował, agresywnie na mnie wpadał”

Podczas wizyty premiera Mateusza Morawieckiego w Sandomierzu doszło do przykrego incydentu. Kamery Faktów TVN uchwyciły moment, w którym szef rządu idzie otoczony przez członków SOP. Towarzyszy mu Tomasz Poręba, europoseł PiS oraz szef sztabu wyborczego tej partii w wyborach samorządowych. W pewnej chwili polityk odepchnął reportera TVN24 Radomira Wita. W tle padły słowa „Odejdź stąd! Powiedziałem ci coś, tak? Szczylu jeden!”.

Sprawa wywołała poruszenie w mediach społecznościowych. Po wpisami dziennikarzy Radia Zet Jacka Czarneckiego oraz Łukasza Warzechy z „Do rzeczy” na Twitterze wypowiedział się sam zainteresowany. „Prosiłem raz, drugi i trzeci, aby pan z TVN24 odszedł, bo to nie czas na pytania. On prowokował, agresywnie na mnie wpadał i popychał, by dostać się do premiera. To dla mnie nie jest dziennikarstwo” – napisał Poręba. „Padły niepotrzebne słowa, ale zachowanie drugiej strony nie do zaakceptowania” – dodał eurodeputowany PiS.

Do sprawy odniósł się również na swoim profilu na Facebooku reporter TVN24 Radomir Wit. „Podstawowym prawem dziennikarza jest zadawanie pytań. Szczególnie politykom, którzy sprawują ważne funkcje takie jak szef rządu. Żaden polityk nie ma prawa odbierać dziennikarzom tego prawa, szczególnie w taki sposób jak poniżej” – ocenił dziennikarz.