Rasistowski incydent w Warszawie. „Te, ciapaty! Nie masz roweru, że tramwajem popie****asz?”

Do zdarzenia doszło w niedzielę 19 sierpnia około godziny 23 w tramwaju linii 33 jadącym w kierunku Nowe Bemowo. Dwóch mężczyzn wracających z meczu Legii Warszawa zaczęło zaczepiać ciemnoskórego kierowcę Uber Eats. „Te, ciapaty! Nie masz roweru, że tramwajem popie****asz?”, Nie masz prawa tramwajem jeździć, wypad – krzyczeli w kierunku mężczyzny. Pracownik Ubera wysiadł na kolejnym przystanku.

Chwilę później w jego obronie stanęła jedna z pasażerek. „A ty co, ciapatych bronisz? Jak takich ciapatych nawpuszczają do Europy to wiesz co się stanie?” – pytał mężczyzna. Kibice krzyknęli jeszcze kilka razy Stop islamizacji Europy po czym wysiedli z tramwaju.



„Pozdrawiam resztę pasażerów, szczególnie mężczyzn w wieku reprodukcyjnym, którzy bez słowa obserwowali całą sytuację. Nie tylko wyganianie z tramwaju na oko 20-letniego chłopaczka, ale też, kiedy jeden z panów uznał, że najlepiej przybliży mi pewne treści, jak nade mną stanie, a ja dostałam chyba migotania komór ze strachu, bo nie wyglądał, jakby cokolwiek miało powstrzymać go przed sięgnięciem po komunikaty niewerbalne, gdybyśmy się jednak nie zrozumieli” – relacjonowała pasażerka, która zwróciła mężczyznom uwagę.

Sprawą zajął się już Ośrodek Monitorowania Zachowania Rasistowskich i Ksenofobicznych. Zdarzenie zostało także zgłoszone do prokuratury. Rzecznik prasowy spółki Tramwaje Warszawskie zapowiedział, że zostanie zabezpieczony monitoring z tego dnia. – Sprawdzimy także reakcję prowadzącego tramwaj. Bardzo jest mi przykro z powodu tego ataku. Ciężko mi znaleźć jakiekolwiek słowa potępienia