Kiedy rozpoczyna się rok szkolny? Sprawdź też, kiedy ferie i kolejne wakacje

Do końca wakacji zostały już tylko dwa tygodnie. Rodzice i uczniowie powoli mogą przygotowywać się do zbliżającego się roku szkolnego. Ile przyjdzie nam czekać do kolejnych wakacji i ferii zimowych?

Rok szkolny rozpoczyna się 3 września. Ministerstwo Edukacji Narodowej już teraz podało daty przerw w nauce w 2018/2019. Jeśli chodzi o ferie zimowe, pięć województw zacznie je 14 stycznia, kolejne trzy 21 stycznia, następne trzy 28 stycznia i ostatnie pięć 11 lutego. Dokładne daty przedstawiamy poniżej. 14-27 stycznia – województwa kujawsko-pomorskie, lubuskie, małopolskie, świętokrzyskie, wielkopolskie

21 stycznia – 3 lutego 2019 – województwa podlaskie i warmińsko-mazurskie

28 stycznia – 10 lutego 2019 – województwa dolnośląskie, mazowieckie, opolskie, zachodniopomorskie

11 lutego – 24 lutego – województwa lubelskie, łódzkie, podkarpackie, pomorskie, śląskie Wakacje najwcześniej zaczną maturzyści, którzy już 26 kwietnia zakończą rok szkolny. Oczywiście przed letnią przerwą czeka ich jeszcze egzamin dojrzałości, którego dokładnych ram czasowych MEN jeszcze nie określił. Wiadomo jedynie, że tradycyjnie egzaminy powinny zakończyć się do maja. Pozostali uczniowie rok szkolny 2018/2019 zakończą 21 czerwca. Przyszły rozpoczną jednak wcześniej niż w tym roku, bo już 1 września.

