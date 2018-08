Patryk Jaki ma ofertę dla kontrkandydata. Zaproponował mu funkcję wiceprezydenta

W czwartek 23 sierpnia ruch Kukiz'15 poinformował na Twitterze o wystawieniu własnego kandydata w wyborach samorządowych na prezydenta Warszawy. To popularny poseł i biznesmen Marek Jakubiak. W odpowiedzi na to oświadczenie, reprezentujący Zjednoczoną Prawicę Patryk Jaki za pośrednictwem mediów złożył posłowi interesującą propozycję. „Z szacunkiem podchodzę do Marka Jakubiaka, kandydata Kukiz'15 na prezydenta stolicy. Jeśli wygrałbym wybory w Warszawie, mógłbym Jakubiakowi zaproponować funkcję wiceprezydenta ds. gospodarczych” – powiedział polityk Solidarnej Polski, cytowany na Twitterze przez Polską Agencję Prasową.

Kim jest Marek Jakubiak?

Marek Jakubiak urodził się 30 kwietnia 1959 roku w Warszawie. W 1980 roku ukończył szkołę chorążych, a siedem lat później policealne studium zawodowe na kierunku organizacja pracy kulturalno-oświatowe. Jako żołnierz zawodowy służył w ludowym Wojsku Polskim, a później w Siłach Zbrojnych RP, gdzie pracował jako technik przy obsłudze naziemnej samolotów. Z wojska odszedł w 1991 roku.

Dwukrotnie żonaty. Z pierwszego związku małżeńskiego ma dwoje dzieci, a z drugiego, z Irminą Ochenkowską, ma syna. Deklaruje się jako człowiek niewierzący.

Marek Jakubiak – kariera przedsiębiorcy

Marek Jakubiak w stolicy prowadził firmę montującą telewizję kablową, a później zasiadał w radzie nadzorczej i zarządzie browaru w Krotoszynie, który upadł z powodu długów. W 2002 roku kupił od koncernu Brau Union browar w Ciechanowie. Na jego bazie zbudował przedsiębiorstwo branży browarniczej, a później holding BRJ. W kolejnych latach rozwijał produkcję w innych browarach regionalnych, w tym w Bojanowie i w browarze Lwówek. W lipcu 2018 roku sprzedał browar Tenczynek Januszowi Palikotowi.

Marek Jakubiak – kariera polityczna

W 2015 roku Marek Jakubiak kandydował do Sejmu w okręgu płockim na liście komitetu wyborczego Kukiz'15. Udało mu się uzyskać mandat posła. Jest wiceprzewodniczącym klubu poselskiego Kukiz'15. Rok później współtworzył stowarzyszenie Endecja. W lipcu 2018 roku objął funkcję wiceprzewodniczącego komisji śledczej ds. wyłudzeń VAT.