Nie będzie pomnika Jana III Sobieskiego w Wiedniu? „Monument może mieć wydźwięk antyturecki”

Uwaga! TVN: Dyrektor molestował uczennice? „Włożył jej język do buzi”

Zbigniew A., były dyrektor Zespołu Szkół Elektrycznych nr 2 w Poznaniu podejrzany jest o molestowanie uczennic. – Przycisnął córkę do siebie wkładając jej język do buzi. Odepchnęła go, a ten znowu zbliżył się do niej i wepchnął język...