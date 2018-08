Szaflary. Pociąg staranował auto z kursantką. Do sieci trafiło nagranie

Informację o wypadku, który miał miejsce w czwartek przed godziną 12 w Szaflarach, przekazało RMF FM. Podczas egzaminu na prawo jazdy 18-letnia kursantka wjechała na niestrzeżony, ale oznaczony przejazd kolejowy. W trakcie przejazdu przez torowisko w samochodzie zgasł silnik. Egzaminator zdążył wyskoczyć z auta, co prawdopodobnie uratowało mu życie, ponieważ pociąg nadjeżdżał z jego strony. Kobieta została w środku. Dzień później do sieci trafiło nagranie, na którym widać moment wypadku.

Winny egzaminator?

Jak podaje portal 112malopolska.pl, skład pchał auto przez kilkadziesiąt metrów. Na miejsce zdarzenia wezwano strażaków, którzy uwolnili 18-latkę ze zniszczonego samochodu. Kobieta została przewieziona do szpitala. Tam, jak podaje RMF FM, zmarła w wyniku odniesionych obrażeń. Według informacji przekazanych przez radio, policjanci orzekli, że to egzaminator ponosi winę za wypadek podczas egzaminu. Przedstawiciele Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego stwierdzili, że wypadek w Szaflarach to na ich terenie wypadek bez precedensu, a śledczy będą musieli rozstrzygnąć, kto zawinił podczas zdarzenia. Z kolei Radio Eska przekazało, że dochodzenie będzie dotyczyło także okoliczności wypadku. Śledczy zbadają, dlaczego auto stanęło na przejeździe.