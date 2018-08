Dwoje turystów z Polski zginęło w Grecji. Prokuratura wydała Europejski Nakaz Dochodzeniowy

24 lipca 2018 roku Prokuratura Rejonowa w Wadowicach, na podstawie doniesień medialnych wszczęła śledztwo w sprawie nieumyślnego spowodowania śmierci na terenie Grecji, dwojga turystów z Polski: 38-letniej kobiety oraz jej 9-letniego syna, tj. o przestępstwo z art. 155. Podjęte dotychczas czynności wykazały, że w dniu 23.07.2018 r w okolicach m. Mati wybuchł pożar, który rozprzestrzenił się w kierunku kurortów wypoczynkowych, w tym w okolice hotelu Ramada Attica, w którym zakwaterowani zostali m.in. polscy turyści, przebywający na wczasach.

W czasie pożaru dwoje polskich turystów, wspólnie z innymi osobami wsiadło do łodzi i wypłynęli w morze uciekając przed pożarem. Ich ciała zostały wyłowione z morza. W trakcie postępowania, przesłuchano wielu świadków, wystąpiono do operatorów sieci komórkowych o bilingi, uzyskano listę rezydentów oraz polskich turystów zakwaterowanych w hotelu Ramada wspólnie z pokrzywdzonymi, a następnie wystąpiono z wnioskami o pomoc prawną o ich przesłuchanie do jednostek policji właściwych dla miejsca zamieszkania świadków na terenie całego kraju.

W komunikacie z 24 sierpnia poinformowano, że Prokurator Rejonowy w Wadowicach wydał Europejski Nakaz Dochodzeniowy, którym zwrócił się do strony greckiej o wykonanie szeregu czynności procesowych na terenie Grecji, w tym przesłuchania świadków. Dla przyspieszenia wykonania tych czynności zwrócono się do Eurojust. Za nieumyślne spowodowanie śmierci grozi kara więzienia od 3 miesięcy do 5 lat.