Koniec ze „Szkołą Orląt” w Dęblinie. Minister Błaszczak zmienił jej nazwę

– „Szkoła Orląt” ma najwyższą markę, jeżeli chodzi kształcenie pilotów. (…) Podpisałem decyzję, na mocy której od 1 października tego roku, szkoła stanie się Lotniczą Akademią Wojskową – poinformował minister obrony narodowej podczas obchodów 100-lecia lotnictwa wojskowego w Dęblinie.

Minister Mariusz Błaszczak wziął udział w uroczystościach w 4. Skrzydle Lotnictwa Szkolnego oraz Wyższej Szkole Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie na placu przed pomnikiem Bohaterskim Lotnikom Dęblińskiej Szkoły Orląt. – Spotykamy się w roku szczególnym i w miejscu szczególnym, 100 lat od odzyskania niepodległości przez Polskę. Miejsce szczególne dlatego, że Dęblin. „Szkoła Orląt” , to szkoła, o której marzą wszyscy Ci, którzy chcieliby zostać pilotami – podkreślił minister.

Szef MON wręczył odznaczenia resortowe wyróżnionym lotnikom oraz złożył wieniec pod pomnikiem Bohaterskim Lotnikom Dęblińskiej Szkoły Orląt. Szef MON zwracając się do żołnierzy Sił Powietrznych podziękował za ich codzienną służbę.

Minister Mariusz Błaszczak podczas spotkania w Rektoracie „Szkoły Orląt” rozmawiał z dowódcami jednostek Sił Powietrznych z Polski oraz państw sojuszniczych zaproszonych na tegoroczne obchody święta.

– To jest miejsce szczególne. To jest Szkoła Orląt. To miejsce, w którym realizowana była pasja ludzi, którzy stworzyli polskie lotnictwo. Dzisiaj zasadniczym zadaniem dla pilotów, którzy tu w Dęblinie się kształcą jest obrona polskiego nieba ale także obrona w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego. Stąd ćwiczenia, stąd udział w misjach i spotkaniach z pilotami państw NATO. Dziękuję za tę współpracę - mówił podczas spotkania minister Mariusz Błaszczak.