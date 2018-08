Gdańsk. Brutalnie pobili sąsiada. Transmitowali to na żywo w internecie

Grupka młodych mężczyzn postanowiła zdobyć popularność w sieci w skandaliczny sposób. Na swoim kanale w serwisie Youtube (nazwy profilu celowo nie podajemy) transmitowali na żywo moment, w którym wtargnęli do mieszkania starszego sąsiada. Na filmiku widać, jak gdańszczanie oddają mocz na drzwi mieszkania. – No weź mu nalej na klamkę – słyszymy. W ich rozmowie słychać więcej wulgaryzmów niż normalnych słów. W pewnej chwili mężczyźni postanowili wejść do mieszkania staruszka. – On wszedł na chatę, on jest u niego na chacie – komentują pozostali uczestnicy zajścia nie kryjąc rozbawienia. W pewnej chwili jeden z nich z całej siły uderza mężczyznę pięścią. Chwilę później dowiadujemy się, że sąsiad miał wezwać policję z powodu hałasu dobiegającego z mieszkania autorów nagrania. W tle padają słowa o konfidentach oraz karach, jakie powinny spotykać za donoszenie. W dalszej części nagrania jeden z mężczyzn oddaje mocz przez okno kamienicy.

„Degeneracja widzenia świata przez celebrytów”

Nagranie zostały odnalezione w internecie przez Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych, którego działacze powiadomili o całym zajściu policję. Na podstawie podanych informacji namierzono mieszkanie sprawców. Na miejsce pojechał patrol, który rozmawiał z ofiarą. Nikt jeszcze nie został zatrzymany. „Wideo pokazuje jak głęboko sięga degeneracja widzenia świata przez osoby, które stają się internetowymi celebrytami. Nie widzą nic nagannego w tym, że pobili sąsiada, jednocześnie transmitując to na YouTube” – podkreślają przedstawiciele OMZRiK.