Dworzec w Ostrołęce zniknie, bo księża podnieśli opłaty? Kuria wydała oświadczenie

Na początku tygodnia spółka Polonus zrezygnowała z dzierżawy dworca autobusowego w Ostrołęce na Mazowszu. Przedstawiciele firmy tłumaczyli, że kuria diecezjalna, która jest właścicielem tego terenu znacząco podniosła opłaty a zarząd firmy nie mógł zaakceptować nowych warunków. Polonus musiałby również ponieść koszty remontu, ponieważ dworzec jest w złym stanie technicznym.

Portal Onet.pl opublikował oświadczenie Kurii Diecezjalnej w Łomży. W komunikacie, którego autorem jest rzecznik prasowy kurii ks. Jan Krupka poinformowano, że „firma Polonus w oficjalnym piśmie miała zaznaczyć, że przyczyną wypowiedzenia jest w szczególności, ale nie wyłącznie, zły stan techniczny dworca autobusowego, zarówno budynku jak i placu manewrowego”. „Ta przyczyna wypowiedzenia umowy jest w wyraźnej sprzeczności z treścią umowy dzierżawy, podpisanej miesiąc wcześniej, w której jest zaznaczono, że zna stan techniczny dworca” – czytamy. Duchowny podkreślił również, że „kuria nie podziela oceny firmy Polonus w kwestii stanu technicznego dworca”. „Poprzedni dzierżawca eksploatował dworzec do końca czerwca br. więc obiekt ten nie mógł być w tak złym stanie” – napisano w oświadczeniu. O podwyżce cen w dokumencie nie ma ani słowa.

Co dalej z dworcem w Ostrołęce?

– My w tej sprawie zrobiliśmy wszystko, co mogliśmy. Zorganizowaliśmy spotkanie przedstawicieli kurii z zarządem przewoźnika, ale nie doszli do porozumienia. To teren prywatny, nie możemy do niczego zmusić jego właściciela – mówił portalowi Onet.pl Wojciech Dorobiński, rzecznik Urzędu Miasta Ostrołęki. – Na razie pasażerowie będą mogli wsiadać do autobusów na funkcjonujących obecnie przystankach, na których do tej pory tylko z nich wysiadali. Są one poza dworcem, na terenie należącym do miasta. Wciąż zastanawiamy się, jak rozwiązać ten problem – dodaje.

