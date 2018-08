Balcerowicz: Można powiedzieć, że prezydent Duda to gwałciciel konstytucji

– Konstytucja mówi, że najwyższym prawem Rzeczpospolitej jest właśnie konstytucja – przypomniał Leszek Balcerowicz w TVN24 i odniósł się do ostatnich reform. – Jest cały wykaz naruszeń konstytucji, od ustawy dotyczącej KRS po ustawę w sprawie Sądu Najwyższego – wymieniał.

„Gwałciciele konstytucji”

Balcerowicz stwierdził, że można powiedzieć, iż „ci, co uchwalili tę ustawę i ją podpisali, także obecny prezydent, to są gwałciciele konstytucji, najwyższego prawa”. Przewodniczący Forum Obywatelskiego Rozwoju wskazał, że ci, którzy dali się wybrać do nowej Krajowej Rady Sądownictwa, to „także gwałciciele konstytucji”. – To jest coś gorszego niż pospolite przestępstwa, bo gwałt na najwyższym prawie kraju, który cudem odzyskał niepodległość i demokrację, jest nie do wybaczenia – przekonywał Balcerowicz.

Balcerowicz o „bierności młodszego pokolenia”

Gość „Faktów po Faktach” przyznał ponadto, że razi go „bierność młodszego pokolenia”, jeśli chodzi o udział w protestach. – Mam nadzieję, że to dotrze wreszcie do nich, że ci starsi bronią demokracji i praworządności dla nich, bo młodzi będą przeciętnie dłużej żyć i chyba nie wszyscy liczą na to, że wyemigrują do Niemiec – dodał.