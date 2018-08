PiS odpowiada na akcję opozycji i prezentuje swój billboard. Szybka riposta PO

Koalicja Obywatelska PO i Nowoczesnej prowadzi kampanię w polskich miastach billboardami z wizerunkiem prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego. Na banerach oprócz zdjęcia prezesa PiS zamieszczono również hasło „PiS wziął miliony”, które dopełniają podtytuły m.in: „a wszystko drożeje”, „i chce być bezkarny”, „a tanich mieszkań nie ma”.

PiS odpowiada na akcję opozycji

„PiS odebrał złodziejom miliony i dał je dzieciom” - to odpowiedź Prawa i Sprawiedliwości na akcję opozycji. Baner z takim hasłem zaprezentowano 25 sierpnia podczas konferencji prasowej. – Mieliśmy i mamy odwagę odebrać pieniądze złodziejom i przekazać je na transfery społeczne, polskim rodzinom, polskim dzieciom – mówił szef sztabu PiS Tomasz Poręba.

Szybka riposta

Wiceszef PO Tomasz Siemoniak ocenił, że billboard PiS jest „haniebny”, ponieważ „nazywa miliony polskich podatników uczciwie płacących podatki - z których pochodzi wszystko to, co jest finansowane przez budżet - złodziejami”. – To jest absolutnie niedopuszczalne, to pokazuje, w jaki sposób PiS myśli o swoich obywatelach – mówił Siemoniak. Polityk podkreślał, że rząd PiS „wprowadził 34 nowe podatki, obciążając nimi obywateli”. – O tym niech mówi PiS, niech z tego się tłumaczy, a nie obraża uczciwych obywateli – wskazał.

– To jest ta różnica pomiędzy PO a PiS - dodał. – Tam tylko słyszycie: PiS, PiS, PiS. PiS to, PiS tamto. A my mówimy zupełnie co innego. Kiedy rządzimy, mieliśmy i mamy odwagę odebrać pieniądze złodziejom i przekazać je na transfery społeczne, polskim rodzinom, polskim dzieciom –oświadczył polityk.