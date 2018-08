Uwaga! TVN: Wypadła z trzeciego piętra. 14-latka walczy o powrót do domu

Wracamy do sprawy 14-letniej Malwiny, która wypadła z pustostanu. Zaraz po wypadku sfilmowaliśmy budynki, puste bloki były niezabezpieczone i można było po nich swobodnie chodzić. Dziewczynka poszła tam z kolegami. W pewnym momencie potknęła się i wypadła z trzeciego piętra. Lekarze przez kilka godzin walczyli o życie Malwiny.

Budynek, z którego wypadła Malwina, kilka dni po wypadku wciąż nie był zabezpieczony. Zgłosiliśmy to w nadzorze budowlanym. Dziewczynka w wyniku upadku ma przerwany rdzeń kręgowy i jest sparaliżowana od klatki piersiowej w dół. Nie mogła się poruszać. Odwiedziliśmy ją kilka dni po operacji. Dziewczyna marzyła wówczas, żeby usiąść.

Wróciliśmy do Malwiny trzy miesiące później. Spełniło się jej pierwsze marzenie, może już usiąść. – Malwina od początku jest bardzo współpracującą pacjentką. Wydawałoby się, że może ulec ciężkiej depresji i odwrócić się tyłem do naszych działań. Załamać. To ciężka sytuacja, nie tylko dla dziecka, ale również dla dorosłego – mówi lek. Krystyna Stańczyk, kierująca oddziałem rehabilitacji neurologicznej w Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach.

– Mam taką świadomość, że muszę dać radę, także dla mamy. Czasami sobie myślę, że jestem jej obciążeniem – mówi Malwina Tkacz. Dziewczyna walczy, bo martwi się o mamę, która jest w bardzo ciężkiej sytuacji. Jest w zagrożonej ciąży z czwartym dzieckiem, dlatego nie może pracować. Mieszkają w niewyremontowanym mieszkaniu komunalnym bez ogrzewania i łazienki. Nie mają środków do życia. Pani Małgorzata jest w trakcie rozwodu. Mąż pracuje za granicą i ma wysokie zarobki które, choć nie łoży na rodzinę, zgodnie z przepisami liczą się jako dochód i dzieci nie mają prawa do wielu świadczeń. Pani Małgorzata szuka pomocy, chodzi po urzędach, pisze pisma, a potem codziennie dwoma autobusami przez półtorej godziny jeździ do córki do szpitala. To dla matki Malwina chce być szybko samodzielna.

– Jest to dziecko, które wspiera swoją rodzinę. Martwi się o rodzeństwo. Mówi, że musi mieć wózek, bo wróci do domu – mówi lek. Krystyna Stańczyk. W tej bardzo trudnej sytuacji przyjaciele założyli na portalu Pomagam.pl konto dla Malwiny, by zebrać pieniądze na doraźne potrzeby i rehabilitację. Po emisji programu mieszkańcy Klucz zorganizowali rajd, na którym zbierali środki potrzebne szpitalu. – Mojej mamie dodało to siły i nie czuła się sama, choć naprawdę jesteśmy same – mówi Malwina.