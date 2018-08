Justyna Żyła założyła kanał na YouTube. Zobacz pierwsze wideo

W pierwszym odcinku Justyna Żyła pokazuje oglądającym, jak przyrządzić tzw. żebroczkę, czyli zapiekankę regionalną z Wisły. „Chciałabym was serdecznie zaprosić na mój nowy projekt, który jest tak naprawdę moim marzeniem, które się powoli spełnia jeżeli chodzi o gotowanie, kulinaria” – mówi Justyna Żyła na wstępie wideo. „Chciałabym wam pokazać kilka takich fajnych przepisów, typowo naszej, wiślańskiej kuchni, moje smaki dzieciństwa, które moje dzieci też uwielbiają. Mam nadzieje, że będzie wam smakowało” – mówi.

Jeszcze niedawno Justyna Żyła i jej mąż Piotr Żyła publicznie dyskutowali na temat swojego małżeństwa. A maju Justyna Żyła pojawiła się na okładce magazynu „Playboy” . Podpis na okładce brzmiał: „Góralu, czy ci nie żal?” . O problemach w małżeństwie opowiadał także Piotr Żyła. Skoczek narciarski wystąpił z tej okazji w programie „Uwaga!” TVN. – Nie mam pojęcia skąd wzięła się informacja o kochance. To nie było tak, że wyprowadziłem się i zostawiłem rodzinę – powiedział skoczek. – Między mną a Justyną nie układało się już od dłuższego czasu. Kłóciliśmy się dosłownie o wszystko. Nawet wtedy, kiedy przyjeżdżałem ze zgrupowań, to każdą wolną chwilę spędzaliśmy na kłótni – wyjaśnił. Sportowiec wyznał także, że po wyprowadzce z domu, ciągle odwiedzał swoje dzieci. Dodał, że próbował z żoną poddać się terapii małżeńskiej, „ale to wszystko szło w złym kierunku”.

Czytaj także:

Justyna Żyła oskarża męża o groźby i szantaż. „Przyznałeś, że urodziło ci się dziecko”Czytaj także:

Justyna Żyła skomentowała rozbieraną sesję dla „Playboya”. „Życie to są chwile...”