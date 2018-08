Obywatele RP zablokowali wejście do KRS. Posiedzenie zostało odwołane

Na poniedziałkowym posiedzeniu Krajowej Rady Sądownictwa mieli zostać zaopiniowani kandydaci do Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego oraz Cywilnej. Ta pierwsza ma rozpatrywać skargi nadzwyczajne na prawomocne wyroki sądów. Rozpoczęcie posiedzenia KRS zostało opóźnione przez członków Obywateli RP, którzy blokowali wejście do siedziby Rady przy ulicy Rakowickiej w Warszawie. – KRS przykłada się do niszczenie praworządności w Polsce, a także do niezależności sądownictwa. Jest ona całkowicie upolityczniona – mówili protestujący. Przed wejściem do KRS pojawili się policjanci.

Na posiedzenie nie mógł dostać się m.in. Jędrzej Kondek. – Najbardziej przykre jest to, że nie ma merytorycznej dyskusji. Na moje pytanie co mi zarzucają, co ja robię źle ci państwo nie są w stanie odpowiedzieć poza tym, że jestem członkiem KRS – mówił. Dziennikarz RMF FM Patryk Michalski poinformował, że od jednego z pomieszczeń przez grupę Obywateli RP nie została wpuszczona posłanka PiS Krystyna Pawłowicz.

Finalnie KRS nie zaczęła obradować. Rzecznik Rady poinformował, że dzisiejsze posiedzenie zostało odwołane ze względu na protest Obywateli RP.