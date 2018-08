Tyszka pokazał „alternatywny billboard Kukiz'15”. Na nim cytat z piosenki zespołu Kult

„Okradacie ten kraj bez żadnego pojęcia” - hasło o takiej treści pojawiło się na alternatywnym billboardzie Kukiz'15. Projekt szyldu opublikował na Twitterze wicemarszałek Sejmu Stanisław Tyszka. „Uwaga! Odsłaniam alternatywny »billboard« Kukiz'15, który nigdzie nie zawiśnie! Cytat z Kazika i Kultu, z piosenki »Prosto«, powinien być chyba zmodyfikowany na bez »żadnych zahamowań«, nie sądzicie? PS. Tyle PiS i PO wyciąga Wam w subwencjach i wydaje na billboardy” – napisał polityk.

Wcześniej Tyszka zaapelował do Jarosława Kaczyńskiego i Grzegorza Schetyny, by usunęli billboardy i zwrócili do budżetu państwa pieniądze wydane na ten cel.

„PiS wziął miliony”...

Baner zaprezentowany przez Kukiz'15 to nawiązanie do słynnej już akcji billboardowej rozpoczętej przez część opozycji. Koalicja Obywatelska PO i Nowoczesnej prowadzi kampanię w polskich miastach billboardami z wizerunkiem Jarosława Kaczyńskiego. Na banerach oprócz zdjęcia prezesa PiS zamieszczono również hasło „PiS wziął miliony”, które dopełniają podtytuły m.in: „a wszystko drożeje”, „i chce być bezkarny”, „a tanich mieszkań nie ma”.

PiS odpowiada na akcję opozycji

„PiS odebrał złodziejom miliony i dał je dzieciom” - to odpowiedź Prawa i Sprawiedliwości na akcję opozycji. Baner z takim hasłem zaprezentowano 25 sierpnia podczas konferencji prasowej. – Mieliśmy i mamy odwagę odebrać pieniądze złodziejom i przekazać je na transfery społeczne, polskim rodzinom, polskim dzieciom – mówił szef sztabu PiS Tomasz Poręba.

Internauci przerabiają billboardy

Nietrudno się domyślić, że akcja z wymownymi billboardami szybko zyskała rozgłos w sieci. Po tym, jak rozgorzała dyskusja na temat szyldów przygotowanych przez opozycję, internauci zaczęli tworzyć swoje wersje banerów. Można znaleźć przeróbki krytyczne zarówno dla aktualnie rządzących jak i dla opozycji. Zachęcamy do obejrzenia naszej galerii.

