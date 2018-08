Rząd przyjął projekt ustawy o pracowniczych planach kapitałowych. Premier ujawnił szczegóły

13:51 Zakończyła się konferencja prasowa. 13:49 - Ten jazgot i ciągłe burdy opozycji nie służą ustabilizowaniu sytuacji - powiedział Morawiecki odnośnie KRS. 13:48 - KRS podlega pełnej transparentności. Można śledzić, jak odbywają się przesłuchania. To obiektywny i demokratyczny proces - przekonuje Morawiecki. 13:47 Morawiecki o KRS: Zachęcam, by porównać dzisiejszą pracę KRS do wcześniejszych czasów. To bardzo ciekawe doświadczenie. Dzisiejsza rada rzeczywiście przesłuchuje kandydatów. 13:44 Padło pytanie o rosnące ceny prądu. - Redukcja emisji CO2 nakładana na polską energetykę przez UE powoduje, że energia oparta głównie na węglu jest poddana presji - mówił premier. 13:40 Morawiecki o programie modernizacji służb mundurowych: Przeznaczyliśmy 10 mld zł na modernizację i podniesienie wynagrodzeń. Poprzez skuteczne uszczelnienie systemu podatkowego możemy kontynuować ten program. 13:37 Premier Morawiecki był pytany o wyrok TSUE. Stwierdził, że może go nie być w ogóle, albo będzie on pozytywny. Szef rządu wyraził przekonanie, że przeprowadzana reforma sądownictwa jest dobrze realizowana. 13:34 Czas na pytania dziennikarzy. 13:31 - Ta propozycja była długo konsultowana na wszystkich poziomach. Jej przyjęcie było niezbędne, jeśli chcemy, by Polaków w przyszłości nie dotknęło ubóstwo.

13:29 Teraz o nowym projekcie opowiada minister Elżbieta Rafalska. 13:28 - Wprowadzając PPK zakładamy etapowość. To gigantyczne przedsięwzięcie. 13:26 KPRP wyjaśnia, o co chodzi w nowym projekcie.

https://twitter.com/PremierRP/status/1034402356283273218 13:24 - Całkowita prywatność i dobrowolność przejawia się też tym, że w projekcie zawarliśmy możliwość rezygnacji i wycofania swoich środków w każdym momencie. 13:21 - Tworzymy możliwość gromadzenia prywatnych oszczędności na cele inwestycyjne i będziemy tworzyć solidny bufor w postaci długoterminowych oszczędności. 13:21 Głos zabierze minister finansów Teresa Czerwińska. 13:19 - Potwierdzamy naszą politykę solidaryzmu społecznego. Te środki są wkładane z budżetu państwa na konta przyszłych emerytów.

https://twitter.com/pisorgpl/status/1034399502717923329 13:18 - PPK to nie jest następne OFE. Tamte środki były środkami publicznymi. Teraz od początku jest jasne, że wpłacane przez pracownika niewielkie kwoty i środki dopłacane z budżetu państwa, stają się środkami obywateli.

https://twitter.com/MF_GOV_PL/status/1034402616883724294 13:16 - Program „Pracownicze Plany Kapitałowe” dedykowany jest 11,5 mln pracownikom niezależnie od formy zatrudnienia.

https://twitter.com/pisorgpl/status/1034398594068033537 13:16 https://twitter.com/PremierRP/status/1034399206885273600 13:15 - Co dzisiaj dzieli nas od emerytów z krajów bogatych? Cała epoka przed 1989 r. i błędy z czasów III RP. 13:14 - Przyjęcie powszechnego i dobrowolnego programu wkładów kapitałowych ma zapewnić lepsze zabezpieczenie emerytalne polskich rodzin. 13:13 Morawiecki: Zabrano środki z OFE i one zostały skonsumowane. My przekazujemy z budżetu państwa w ciągu najbliższych 10 lat 40 mld złotych, lub nawet więcej. 13:12 W konferencji bierze udział też minister finansów Teresa Czerwińska oraz minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska.

https://twitter.com/PremierRP/status/1034398494516293633 13:11 Morawiecki: Przyjęliśmy kolejny program prospołeczny, który przyczyni się do bezpieczeństwa finansowego polskich rodzin. 13:10 Zaczyna się konferencja z udziałem premiera Morawieckiego. 12:13 Przypomnijmy, że konferencja miała rozpocząć się około godz. 12:00. 11:55 https://twitter.com/PremierRP/status/1034356549920215040

Konferencja z udziałem premiera Mateusza Morawieckiego odbędzie się w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Spotkanie z dziennikarzami ma rozpocząć się około godz. 12. O planowanej wypowiedzi szefa rządu dla mediów KPRM poinformowała na Twitterze. Nie podano jednak, co będzie tematem wtorkowej konferencji.