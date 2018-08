Manowska i Zaradkiewicz z pozytywną rekomendacją KRS

Podczas posiedzenia Krajowej Rady Sadownictwa doszło do sporu między Zbigniewem Ziobro a Krystyną Pawłowicz. Rada opiniująca kandydatów do Izby Cywilnej Sądu Najwyższego wśród siedmiu kandydatów poleciła także prof. Kamila Zaradkiewicza, czemu sprzeciwiła się Krystyna Pawłowicz. Wyboru tego bronił natomiast Zbigniew Ziobro. – Daję wiary człowiekowi. Czynami dał wyraz tego, że jest gotów się narazić wpływowym środowiskom, i swoje poglądy zmieniając, konsekwentnie je później broni – argumentował minister sprawiedliwości. – Panie ministrze chcę powiedzieć, że pan Zaradkiewicz wszystko na użytek tego konkursu powie, napisze i przyrzeknie – odpowiadała posłanka PiS.

Przed siedzibą KRS trwa protest Obywateli RP, co pokazały obecne na miejscu kamery stacji TVN24. Część demonstrantów usiłowała zablokować wjazd do siedziby instytucji przy ul. Rakowieckiej w Warszawie. Protestujący nie chcieli odblokować przejazdu, więc do akcji wkroczyła policja. Funkcjonariusze wynieśli kilka osób, które uniemożliwiały wjazd na teren KRS. Na miejscu jest reporter RMF FM Patryk Michalski, który na Twitterze opublikował zdjęcie jednego z haseł prezentowanych przez Obywateli RP. „Zdradza ojczyznę ten, kto łamie jej najwyższe prawo” – brzmi napis na transparencie.

