PO i Nowoczesna zapowiadają wniosek o wotum nieufności wobec Gowina

Decyzje o złożeniu wniosku o wotum nieufności dla Jarosława Gowina Grzegorz Schetyna ogłosił wspólnie z szefową Nowoczesnej Katarzyną Lubnauer. Konferencja poświęcona tej sprawie odbyła się w Przemyślu. – To jest kolejna wypowiedź polityka koalicji rządzącej bardzo wyraźnie pokazująca, że idziemy w kierunku polexitu, że politycy PiS dzisiaj chcą Polskę wyprowadzić najpierw na obrzeża Unii Europejskiej, a potem poza struktury UE – stwierdził Schetyna. – Nie pozwolimy na to i będziemy robić wszystko, żeby pokazać tę politykę, pokazać to co, robią – dodał.

Wypowiedź Gowina, która wywołała burzę

Słowa, o których wspomniał lider PO, to wypowiedź Gowina zawarta w wywiadzie dla „Do Rzeczy”. Wicepremier w rozmowie z tygodnikiem ocenił, że jeżeli TSUE „dopuści się precedensu i usankcjonuje zawieszenie prawa przez Sąd Najwyższy”, to rząd może zignorować ewentualne orzeczenie Trybunału „jako sprzeczne z traktatem lizbońskim oraz z całym duchem integracji europejskiej”.

Zdaniem Schetyny i Lubnauer, swoimi słowami Gowin „podważył obecność Polski w UE”.

Czytaj także:

Tyszka pokazał „alternatywny billboard Kukiz'15”. Na nim cytat z piosenki zespołu Kult