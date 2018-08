Zbezczeszczono pomnik Jana Pawła II w Poznaniu. „Kryłem pedofilów”

Jak podaje portal Wirtualna Polska, nieznany sprawca zawiesił na pomniku Jana Pawła II koło Katedry Poznańskiej na Ostrowie Tumskim w Poznaniu kartkę z napisem Kryłem pedofilów. Zdjęcie monumentu z zawieszoną kartką opublikował „Głos Wielkopolski”. Z medialnych doniesień wynika, że po kilku godzinach została ona zdjęta. Przedstawiciele Kurii Metropolitarnej w Poznaniu nie chcą komentować incydentu. Rzecznik kurii ks. Maciej Szczepaniak powiedział jedynie w rozmowie z Wirtualną Polską, że „żadnej kartki nie widział, a ponadto istnieje możliwość, że ktoś zawiesił ją i zdjął zaraz po zrobieniu zdjęcia”. Żadnego oficjalnego zgłoszenia w tej sprawie nie otrzymała również policja, jednak sierż. sztab. Marta Mróz, rzecznik prasowy KMP w Poznaniu przekazała, że służby przeanalizują ten incydent.

Dziecięce buty na płotach kościołów

Komentatorzy zwracają uwagę na fakt, że incydent może mieć związek z niedawną akcją Baby Shoes Remember, która w niedzielę 26 sierpnia po raz pierwszy zawitała do Polski. Celem inicjatywy jest zwrócenie uwagi na problem pedofilii w kościele i upamiętnienie jej ofiar – szczególnie najmłodszych oraz tych, którzy nie doczekały się sprawiedliwości. W ramach akcji na płotach wielu polskich kościołów m.in. w Poznaniu, Bydgoszczy, Warszawie, Krakowie, Lublinie czy Szczecinie pojawiły się dziecięce buciki. Organizatorzy akcji podkreślają, że buciki będą zdejmowane przez księży. – To będzie symboliczne ukrywanie przemocy wobec dzieci w Kościele. Zdejmujący mają się poczuć osamotnieni. Mottem akcji jest: Kiedy ci, którzy domagają się sprawiedliwości, łączą się, to ci, którzy chcą zaprzeczać, stają się wyizolowaną mniejszością – mówiła radiu TOK FM Nina Sankari.