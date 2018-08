Wrocław. Napad na udzielających wywiadu TVP. Operator ma złamany nos

Grupa wrocławian zgłosiła do budżetu obywatelskiego projekt powiększenia Parku Klecińskiego. Zakłada on m.in. oczyszczenie terenu ze śmieci, usunięcie chwastów, postawienie ławek wypoczynkowych wzdłuż alejek, urządzenie tras spacerowych, dosadzenie drzew czy budowę ogólnodostępnej kładki. Pomysłodawcy promują akcję zarówno w mediach społecznościowych, jak i tradycyjnych. Podczas udzielania wywiadu TVP3 Wrocław doszło do nieprzyjemnego incydentu.

Grupkę wrocławian oraz dziennikarza i operatora TVP zaatakowało czterech pijanych mężczyzn. Jedna osoba odniosła lekkie obrażenia, a operator kamery z Telewizji Polskiej ma rozbity nos. Do tej pory policja zatrzymała dwóch napastników. Nie mogli oni na razie zostać przesłuchani, ponieważ są pod wpływem alkoholu.

Zaatakowani wrocławianie podkreślają, że nagłośnili całą sprawę, ponieważ zależy im na poprawie bezpieczeństwa w rejonie parku.

