NA ŻYWO: Konferencja prasowa premiera Morawieckiego, minister Rafalskiej i minister Zalewskiej

11:46 Morawiecki: Mamy ogromny sukces w procesie uszczelniania. Nie tylko VAT, ale też podatek od zysków firm, jest niezwykle wyrazistym przykładem. Przez 8 lat naszych poprzedników wpływy te zmalały. W naszych dwóch latach wzrosły o 20 proc. To chyba wszystko wyjaśnia w temacie uszczelnienia. 11:45 Morawiecki: W czasach naszych poprzedników PKB w realnych warunkach urósł o 29 proc. przez 8 lat łącznie, a PKB nominalne o 49,5 proc.



W tym samym czasie przyrost z podatku VAT urósł o 21 proc. PO i PSL podniosły VAT o 1 pkt proc., czyli mniej więcej o 5 proc. Jeśli VAT wynosił 110 mld zł, to w 2011 można by się spodziewać 116 mld.



W 2015 wpłynęło 123 mld z VAT.



Przyrost wynosił 14-15 mld zł przez 8 lat do budżetu.



W ciągu dwóch lat rządów PiS - różnica 40 mld w ciągu roku w samym tylko 2017. 11:42 Morawiecki: W moich oczach nie ma żadnych niewłaściwych sytuacji, więc nie ma co raportować. Minister Błaszczak przedstawi wnioski z audytu w MON we właściwym czasie. 11:42 Premier Morawiecki: Minister Błaszczak ma prawo przyjrzeć się temu co odziedziczył (w ramach audytu). 11:41 Rafalska: Ciągle jesteśmy w dialogu, jesteśmy otwarci, ale nasza otwartość ma granice. 11:41 Rafalska: Doświadczona kadra ucieka z instytucji, bo na rynku prywatnym ma dużo lepsze oferty. Staramy się minimalizować szkody poczynione przez poprzedników, ale nie jest to możliwe w ciągu jednego roku. 11:40 Minister Rafalska: Spotkania związkowe nie są spotkaniami łatwymi, ale są konstruktywne. Propozycja dotycząca podniesienia płac została przedstawiona. Budżet został skierowany do Rady Dialogu, trwa procedura jego opiniowania. Jeżeli chodzi o płacę minimalną, mamy czas do 15 września. Kolejne trzy pytania dziennikarzy. 11:37 Premier Morawiecki: W dzisiejszych czasach nie ma czegoś takiego jak wybieranie sędziów albo wpływania na wyroki. Mogę odpowiedzieć tylko, aby niezawisły sąd wydał odpowiedni wyrok ws. Władysław Frasyniuka. Podnieśliśmy niezawisłość, niezależność wymiaru sprawiedliwości. 11:36 Minister Rafalska: Wyprawka nie jest opodatkowana, nie jest wliczana do dochodu przy pomocy społecznej. 11:34 Zalewska: Od września 2017 roku w każdym kuratorium jest wizytator koordynator, który zajmuje się dziećmi ze specjalnymi potrzebami. 11:34 Zalewska: Chcę po raz kolejny i ostateczny zdementować nieprawdziwe informacje ws. edukacji dzieci niepełnosprawnych. Rodzice z nauczycielem każdego roku ustalają jak indywidualny tok nauczania ma wyglądać. Czas na pytania od dziennikarzy. 11:31 Zalewska: Za 300 mln złotych wprowadzamy też program "laboratorium", by mieć laboratoria w każdej szkole. 11:30 Zalewska: Inne programy to szerokopasmowy internet w każdej szkole, nowoczesne multimedialne tablice w każdej szkole i 50 mln zł na szkolenia dla nauczycieli. 11:30 Zalewska: Przypominam, że to kolejny program w wymiarze edukacji. Są już darmowe podręczniki, wyprawki dla dzieci ze specjalnymi potrzebami (to jest kilkanaście milionów złotych). 11:29 Zalewska: Wyprawka jest dla dzieci, by mogły w pełni wyposażone pójść do szkoły. Jednocześnie znikają troski, kiedy nauczyciele martwili się, że niektóre dzieci nie mają podstawowych narzędzi. 11:29 Zalewska: To Mateusz Morawiecki wymyślił wyprawkę. 11:28 Minister Anna Zalewska: Zacznę od podziękowań dla pana premiera za to w jaki sposób mówi o edukacji - jako możliwości wyrównywania szans. 11:28 Rafalska: Rząd i resort nie ma najmniejszych wątpliwości, że rodzina wie, na co należy wydać te pieniądze. W żaden sposób nie kontrolujemy rodzin, na co wydadzą te pieniądze. Kontrolowanie generowałoby dodatkowe koszty i podważało zaufanie do rodzin. 11:27 Rafalska: Podziękowania nalezą się również bankom. Ich zaangażowanie przy programie 500+ procentuje teraz przy kolejnym naszym programie, co pozwala obniżyć koszty usługi. To ważne, bo pokazujemy sprawność państwa, umiejętność wdrożenia programu. 11:26 Rafalska: Podziękowania należą się pracownikom samorządów, którzy w okresie wakacyjnym znakomicie sobie z tym poradzili. 11:26 Rafalska: Zadanie to realizują samorządy. Stąd mój apel, aby wnioski zostały rozpatrzone, aby samorządy nie odkładały tych wypłat, bo my jako rząd ze swojej strony z wszystkiego się wywiązaliśmy. 11:25 Rafalska: województwa świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie i podlaskie osiągnęły już ponad 50 proc. wypłat.



https://twitter.com/PremierRP/status/1035096262654218240 11:24 Rafalska: Ponad milion wniosków (54 proc.) to wnioski złożone drogą online. To znaczy, że rodzice przyjęli tę formę, uznali ją jako wygodną, sprawną, oszczędzającą czas. Nasze systemy okazały się wydolne do obsłużenia kolejnych milionów wniosków.



https://twitter.com/MRPiPS_GOV_PL/status/1035096559099076608 11:23 Rafalska: W okresie wakacyjnym rozpoczęło się przyjmowanie wniosków, a rodzice już myśleli o nadchodzącym roku szkolnym. Na dzisiaj dane mówią o tym, że z uprawnionych 3,4 mln rodzin, 2,5 mln rodzin złożyło wnioski. 40 proc. już otrzymało wypłaty. Przeznaczono na to 500 mln złotych, całość programu to ponad miliard złotych. 11:22 Minister Anna Rafalska: Program "Dobry start" to młodszy brat naszej rodzinnej "pięćsetki". Zadebiutował z dużym impetem.



https://twitter.com/PremierRP/status/1035095909602914304 11:21 Morawiecki: Życzę wszystkim uczniom samych - w moich czasach mówiło się piątek z plusem - dziś życzę samych szóstek z plusem. 11:20 Morawiecki: Wyprawka jest programem równościowym, objęte są nim tak samo wszystkie dzieci. Każde dziecko powinno mieć jak najbardziej równe szanse. Edukacja młodzieży to jedna z najważniejszych inwestycji dla Polski. 11:19 Morawiecki: Przez 8 ostatnich lat i wzrostu zysków w wielu branżach, podatek od zysków firm zmalał. Gdyby nasi poprzednicy mogli i chcieli, to mogliby również wypłacać 500+, ale tam panowała niefrasobliwość, przyzwolenie na działanie mafii vatowskich. 11:18 Morawiecki: Do tych, którzy wątpili. Nasz program opiera się na uszczelnieniu podatku VAT, ale również podatku od zysku firm. 11:17 Morawiecki: Nasi konkurenci polityczni zarzucają nam, że to jest pomoc doraźna, że 300 zł niewiele zmieni. Powroty z wakacji powodują jednak, że czasami trudno jest spiąć te budżety domowe we wrześniu. 11:17 Morawiecki: Równe szanse to jest warunek podstawowy, żeby dzieci miały możliwie wyrównane szanse. Od tego zależy start później w życiu zawodowym. 11:16 Morawiecki: Ponad 2,5 mln rodzin już zgłosiło się do tego programu, a więc mamy bardzo pozytywną odpowiedź ze strony rodzin. 11:16 Morawiecki: Zaproponowaliśmy wyprawkę, czyli "Dobry start" na konwencji PiS w kwietniu. Pojawiły się głosy, czy starczy pieniędzy. Dziś ogłaszam, że "Dobry start" już ruszył.



https://twitter.com/PremierRP/status/1035095083706707968 11:15 Z piętnastominutowym opóźnieniem rozpoczyna się konferencja premiera i dwóch ministrów.

W czwartek 30 sierpnia Centrum Informacyjne Rządu ogłosiło, że tego samego dnia na godzinę 11:00 zaplanowano „wypowiedź dla mediów”. Według zapowiedzi, przed mikrofonami staną: Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki, minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska oraz minister edukacji narodowej Anna Zalewska. Wystąpienie odbędzie się w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Czytaj także:

Rząd przyjął projekt ustawy o pracowniczych planach kapitałowych. Premier ujawnił szczegóły