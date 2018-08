Kornel Morawiecki namawia syna na spotkanie z Putinem. „Nie możemy mówić, że Rosja nam grozi”

W rozmowie z Super Expressem Kornel Morawiecki przyznał, że jest za zbliżeniem Polski i Rosji. – Dlaczego nie ma spotkania polskich władz z prezydentem Rosji?! To jest konieczne. To jest nasz polski, ale i europejski interes. Powinniśmy dążyć do wielkiej Europy z Rosją – podkreślił Marszałek Senior. Polityk stwierdził, że nie możemy się obrażać na to, że w Rosji jest trochę inaczej niż u nas. – Nie możemy mówić, że Rosja nam grozi. Ja takiej groźby nie widzę ze strony Rosji- powiedział ojciec szefa polskiego rządu. – Dlaczego prezydent USA, czy kanclerz Niemiec mają relacje bezpośrednie z Putinem, a prezydent i premier Polski unikają relacji z Putinem lub nie próbują ich nawiązać? Nie widzę ze strony polskich władz żadnego gestu. To mnie bardzo niepokoi – dodał Kornel Morawiecki.

„Rosja nie prowadzi agresywnej polityki”

Nie jest to pierwsza tego typu wypowiedź Kornela Morawieckiego. Kilka tygodni temu w rozmowie z RMF FM polityk stwierdził, że Polska powinna dążyć do ocieplenia stosunków z Rosją. – Nie chcę osłabiać żadnego premiera Polski, ani swojego syna, ale myślę, że zbliżenie z Rosją nas wzmocni na arenie międzynarodowej – tłumaczył. Według Marszałka Seniora miejsce Polski na mapie Europy zobowiązuje do tego, aby łączyć i zbliżać do siebie zachód oraz Rosję. Z kolei w rozmowie z „Do Rzeczy” przekonywał, że Rosja nie prowadzi agresywnej polityki, a wojna na Ukrainie to jedynie zderzenie dwóch różnych racji.

