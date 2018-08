Prof. Gersdorf chce pozwać posła Piotrowicza. „Nazwał wszystkich sędziów SN złodziejami”

– Zakładam cały czas, że rząd się opamięta. Mam taką nadzieję. To usuwanie sędziów SN jest pochopne, niesprawiedliwe wobec tych sędziów i Polaków. Sąd Najwyższy pod moim kierownictwem – ale i wcześniej – bardzo dobrze działał, plasował się w połowie wszystkich sądów europejskich co do szybkości postępowania. Był merytorycznie bardzo sprawny – powiedziała prof. Gersdorf komentując reformy w wymiarze sprawiedliwości wprowadzone przez rząd PiS.

Profesor zapowiedziała, że pozwie posła PiS Stanisława Piotrowicza, byłego prokuratora okresu PRL. Chodzi o słowa polityka wypowiedziane pod adres„em sędziów SN. Pytany o blokadę wejścia do KRS przez Obywateli RP Piotrowicz powiedział, że” bronią sędziów, którzy są zwykłymi złodziejami. – Nazwał wszystkich sędziów SN, w tym mnie jako złodziejkę – uznała Gersdorf, która zarzuca posłowi naruszenie dóbr osobistych i godności zawodowej.

„To jest wielka zbrodnia przeciwko narodowi”

W ocenie sędzi kierowanie spraw do Trybunału Konstytucyjnego mija się z sensem. W ostatnim czasie prezes TK Julia Przyłębska stwierdziła, że zawieszenie przez SN części przepisów ustawy o Sądzie Najwyższym jest niezgodne z konstytucją. – Przed rozpatrzeniem sprawy członkowie TK nie mogą wypowiadać się na temat spraw, które będą zawisłe przed TK. Taka jest zasada. W tej sprawie wypowiadał się pan Muszyński i pani Przyłębska. Wobec tego muszą wyłączyć się z tego postępowania. Bo już wydali werdykt, co jest niedopuszczalne – tłumaczyła Małgorzata Gersdorf. Profesor dodała, że „kierowanie czegokolwiek do TK przy tej obsadzie i przy tym zdewastowaniu TK przez obecną władzę mija się z celem, bo wiadomo, że Trybunał orzeknie tak, jak życzy sobie rządząca większość”.

W ocenie sędzi prezes PiS ma swoją wizję świata. – Jego zdaniem naprawia świat przez to, że destabilizuje kompletnie świat i Polskę. I wiem, że się nigdy nie cofa. Więc o co mam go pytać? Dlaczego to robi? Wszyscy wiedzą, dlaczego. Przecież nie robi tego dla dobra kraju, który jest zdruzgotany, przepołowiony społecznie. Społeczeństwo jest nastawione negatywnie jedni na drugich. To jest największa zbrodnia, którą może polityk zrobić. To jest wielka zbrodnia przeciwko narodowi – stwierdziła.