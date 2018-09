Policzyli, ile zarabiają prostytutki w Polsce. Stawki zależą od wagi, wzrostu i wieku

Analitycy przejrzeli ponad 10 tysięcy ogłoszeń zamieszczonych w internecie. Pod uwagę brano wyłącznie te, do których dołączono szczegółowe cenniki. Okazuje się, że usługi prostytutek sa oferowane w dwóch kategoriach: na godzinę oraz na całą noc. Średnio za godzinę klienci muszą zapłacić 150 zł, natomiast cała noc cielesnych uciech to wydatek rzędu 1500 złotych. Najwyższe stawki są w Warszawie - średnio 254 zł za godzinę i 2250 zł za całą noc. Tuż za stolicą uplasowały się Lublin (219 zł) oraz Białystok (216 zł). Z wydatkami powyżej 200 zł muszą się również liczyć klienci z Leszna, Łomży oraz Rybnika. Z raportu wynika, że najniższe stawki są w Piotrkowie Trybunalskim (129 zł) oraz w Olsztynie, Chorzowie i Włocławku.

Co ciekawe, stawki zależą również od wagi prostytutek. I tak oto panie ważące poniżej 50 kg mogą liczyć na 199 zł za godzinę i 2250 zł za noc. Natomiast kobiety, których waga oscyluje w granicach 80 kg zarobią już tylko odpowiednio 133 i 1227 złotych. Na najwyższe zarobki mogą liczyć panie w wieku 18-25. W tej kategorii średnia cena za godzinę to 209 zł a za noc 1965 zł. Po 35. roku życia stawki spadają odpowiednio do 150 i 1396 złotych. Prostytutki, które ukończyły 50 lat mogą liczyć na 132 i 1188 złotych. Gorzej wyceniane są usługi niskich kobiet. Panie poniżej 160 cm wzrostu zarobią około 1500 zł za noc, natomiast te, które mają powyżej 180 cm nawet 2333 złote.