38. rocznica podpisania Porozumień Sierpniowych. Prezydent i premier odwiedzili stoczniowców

– Podpisanie Porozumień Sierpniowych było zwycięstwem jedności i woli walki – stwierdził szef rządu podczas 38. rocznicy strajków w 1980 r. i powstania NSZZ „Solidarność” w Gdańsku. – To był bunt przeciwko złu, przeciwko komunizmowi – dodawał Mateusz Morawiecki i zaznaczył, że „pamięć o Solidarności, o tamtych czasach, jest cały czas żywa, mimo że różnimy się, co do oceny transformacji – tego, co stało się po 1989 r”..

Premier Morawiecki na uroczystościach 38. rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych

Prezes Rady Ministrów odnosząc się do wydarzeń Siepnia’80, przypomniał postać Anny Walentynowicz, która była „matką chrzestną tamtych dni i matką chrzestną Solidarności”. Jednocześnie zaznaczył, że pomimo „wołania o nowy kontrakt społeczny w zniewolonym państwie, nikt nie chciał wtedy zemsty”.

Szef rządu podziękował tym, którzy przyczynili się do wolności. „W imieniu rządu dziękuję wszystkim stoczniowcom, którzy wtedy stanęli na barykadach wolności. Chylę czoła przed wielkim bohaterstwem robotników tamtych dni” – podkreślił premier. Jak mówił, „dla mojego pokolenia i dla wszystkich Polaków, tamte dni, a zwłaszcza ten dzień 38 lat temu, to było wielkie, wyjątkowe zwycięstwo jedności, woli walki o wolność w zniewolonym kraju”.

„Stocznia Gdańsk 4.0. Nowy początek”

– Stocznia Gdańska, kolebka Solidarności, która była niechcianym dzieckiem III RP i komunistów dzisiaj ma szansę na kolejny etap swojego rozwoju – mówił premier odnosząc się do planów rewitalizacji terenów stoczniowych o nazwie „Stocznia Gdańsk 4.0. Nowy początek”, które zostały zaprezentowane w piątek w Gdańsku. Premier w swoim wystąpieniu podkreślił również, że Stocznia Gdańska jest wielkim symbolem walki o wolność i solidarność. Dodał, że „polskość to jest Solidarność, tak jak Orzeł biały, jak Mazurek Dąbrowskiego, jak Stocznia Gdańska”.

21 postulatów

Prezydent Andrzej Duda z okazji 38. rocznicy Sierpnia 1980 roku, podpisania porozumień sierpniowych oraz powstania NSZZ „Solidarność” złożył kwiaty przed bramą nr 2 Stoczni Gdańskiej. W sierpniu 1980 roku zdjęcia historycznej bramy nr 2, prowadzącej do Stoczni Gdańskiej, obiegły światowe media. Nad bramą wisiało 21 – zapisanych na drewnianej tablicy – postulatów, których spełnienie przez władze komunistyczne było warunkiem zakończenia strajku. Brama została też spontanicznie przyozdobiona kwiatami, pojawił się też wizerunek Matki Bożej i portret papieża Jana Pawła II.

Prezydent na uroczystościach 38. rocznicy Sierpnia 1980 roku

List prezydenta

Osobne przesłanie do mieszkańców Szczecina z okazji podpisania Porozumień Sierpniowych miał prezydent Andrzej Duda. „Polski Sierpień to jedno z najważniejszych doświadczeń, zapisanych w narodowej pamięci. W tym roku – w setną rocznicę odzyskania niepodległości – patrzymy na nie ze szczególnej perspektywy. Widzimy, jak bardzo Sierpień’80 jest odbiciem polskiego ducha i tożsamości. Jak jest wpisany w narodowe dzieje, których głównym wątkiem niezmiennie pozostaje umiłowanie wolności, walka ze złem i niesprawiedliwością. Sierpień’80, jako zwycięska rewolucja serc i sumień, jest rozwinięciem najlepszych polskich tradycji” – pisał do uczestników obchodów w Szczecinie.

„Szczecin należy do najważniejszych miejsc, gdzie kształtowała się wtedy historia naszej Ojczyzny. To miasto było także jednym z najbardziej niepokornych wobec komunistycznej władzy i najciężej doświadczonych. Tragiczne ofiary poniesione w 1970 roku nie powstrzymały społeczności pracowników i mieszkańców Szczecina przed ponawianiem protestów” – zaznaczał.