Prognoza na weekend. Niedziela w większości kraju będzie pogodna

Na Podkarpaciu i w Małopolsce możliwe także burze (do 20 mm opadu i porywy wiatru do 80 km/h). Poza tym dość pogodnie. Temperatura maksymalna od 21°C na Nizinie Szczecińskiej do 26°C na Podkarpaciu. Wiatr słaby, miejscami umiarkowany, zmienny. Ciśnienie rośnie, w południe 1010 hPa.

W niedzielę na Warmii, Mazurach, Podlasiu, przelotny deszcz a na Mazowszu i Podhalu także burze (10-20 mm i porywy do 80km/h). Poza tym pogodnie. Temperatura maksymalna od 21°C na Pomorzu Gdańskim do 30°C w Małopolsce. Wiatr słaby i umiarkowany, północno-wschodni.

W poniedziałek wystąpi przelotny deszcz i burze (do 20 mm opadu i porywy wiatru do 80 km/h). Temperatura maksymalna od 23°C na Suwalszczyźnie do 27°C na Podkarpaciu. Wiatr słaby i umiarkowany, północno-wschodni.