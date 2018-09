Prezydent Duda w Tczewie: Nigdy więcej wojny. Nigdy więcej rozdarcia Rzeczypospolitej

– Budujmy silne państwo, budujmy państwo, które nie będzie wewnętrznie skłócone. Budujmy państwo, które wyleczy wszystkie swoje choroby, które wyniosło z czasów zniewolenia, zwłaszcza zniewolenia komunistycznego – podkreślał. – Naprawmy to, co zostało zniszczone i zepsute. Budujmy nasz potencjał budujmy, nasze bezpieczeństwo z odpowiedzialnością za sprawy kraju i za sprawy Europy – apelował.

Prezydent podkreślił, że tegoroczna uroczystość przypada w roku 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. – Po 123 latach zaborów tamto pokolenie młodych, urodzonych bardzo często na początku XX wieku, w większości w wieku XIX uzyskało to, co nie udało się ani ich ojcom, którzy walczyli w powstaniu styczniowym, ani ich dziadkom którzy walczyli w powstaniu listopadowym: odzyskali swoją ojczyznę, przywrócili Polskę na mapę ofiarą swojej krwi – powiedział.

– 1 września i 17 września to czarne plany na mapie roku 100-lecia odzyskania niepodległości. To daty, które przypominają nam o dniach, kiedy znowu straciliśmy naszą ojczyznę, kiedy Polska znowu została rozdarta na 6 lat pomiędzy dwóch wielkich naszych wrogów. Pomiędzy dwa państwa, które wtedy były państwami o ustrojach totalitarnych – przez hitlerowskie Niemcy i przez Związek Sowiecki, przez Hitlera i przez Stalina – podkreślił prezydent.

Andrzej Duda przypomniał, że 6 lat od tamtego 1 września II wojna na całym świecie pochłonęła ok. 60 mln istnień, a 10 proc z tego to byli Polacy. – Polska w tej wojnie poniosła ogromne straty. (...) To niezwykle ważna lekcja w historii dla Polski, dla Polaków, ale przede wszystkim dla Europy i świata – jak ważna jest jedność, pokój jak ważny jest wzajemny szacunek pomiędzy narodami, państwami, jak ważne jest współdziałanie, przestrzeganie prawa międzynarodowego, które niesie w sobie absolutną gwarancję pokoju – tłumaczył. – Cześć i chwała Bohaterom. Wieczna pamięć Poległym. Niech żyje wolna, niepodległa Polska – zakończył prezydent.

Uroczystości odbyły się na skwerze Bohaterów Szymankowa upamiętniającym polskich celników i kolejarzy zabitych przez Niemców 1 września 1939 r. Punktualnie o godzinie 4.34 z głośników został puszczony dźwięk przelatujących samolotów oraz odpalone zostały materiały pirotechniczne na moście w Tczewie.

Atak III Rzeszy na Rzeczpospolitą nastąpił o świcie 1 września 1939 roku, bez formalnego wypowiedzenia wojny. Datę tę uznaje się oficjalnie za początek II wojny światowej. Niemieckie działania wojenne rozpoczęły się od zbombardowania przyczółków mostowych w Tczewie o godz. 4.34, miasta Wieluń o godz. 4.40 oraz ostrzału polskiej placówki wojskowej w Wolnym Mieście Gdańsku na półwyspie Westerplatte o godz. 4.45.