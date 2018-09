Obchody 79. rocznicy wybuchu II wojny światowej na Westerplatte. „To symbol, że potrafimy się zjednoczyć”

Uroczystości rozpoczęły się tuż przed godz. 4:45. To o tej porze 1 września 1939 roku nastąił atak z niemieckiego pancernika Schleswig-Holstein na polską Wojskową Składnicę Tranzytową na Westerplatte. W Gdańsku jak co roku przedstawiciele władz upamiętnili rocznicę rozpoczęcia II wojny światowej. Oprócz premiera, obecni byli m.in. marszałkowie Sejmu Marek Kuchciński i Senatu Stanisław Karczewski oraz minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak i minister spraw wewnętrznych i administracji Joachim Brudziński.

– Jakże symboliczny jest ten skrawek Polski. Tworzony, kształtowany przez setki lat z różnych części całej naszej ojczyzny. Drobinki ziemi, które niosła tutaj Wisła i wszystkie rzeki i rzeczki, które do niej dopływały przez wszystkie prastare regiony naszego kraju od beskidzkich źródeł stworzył ten półwysep. Trudno o bardziej polski kawałek Polski. I tutaj, na tym skrawku, bronili naszej niepodległości od pierwszych dni II wojny światowej polscy żołnierze. Runęła na Polskę nawała barbarzyńskich armii niemal ze wszystkich stron. Ale polskie wojsko i społeczeństwo broniło świata przed wrogami wolności, wrogami Polski i wrogami Europy – mówił premier Mateusz Morawiecki.

– Westerplatte to symbol, że potrafimy się zjednoczyć. Dziś Polska nie musi walczyć o niepodległość, ale stoi przed nami wielkie zadanie: Polska sprawiedliwa, solidarna, dumna i zjednoczona – wskazał szef rządu. – Dlatego dziś tu, z tego świętego miejsca chcę zwrócić się do wszystkich rodaków, to tych, którzy sprzyjają nam i do naszych przeciwników. Chcę zwrócić się do opozycji, żeby takie miejsca jak to były miejscami zgody. Tak, jak w Boże Narodzenie odchodzą właśnie w domach, tak w najważniejsze dni powinniśmy być zjednoczeni. Takim dniem przed nami jest dzień 11 listopada. Dlatego w ten święty dzień pójdźmy w jednym marszu niepodległości – zaapelował Mateusz Morawiecki.

Podczas uroczystości odczytane zostało przez przedstawiciela harcerzy przesłanie Westerplatte. Żołnierz odczytał z kolei Apel Pamięci. To efekt wcześniejszego porozumienia między władzami Gdańska a MON. Po oddaniu salwy honorowej przedstawiciele władz złożyli kwiaty pod pomnikiem.