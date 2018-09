Prezydent Duda na obchodach Dnia Weterana: Polacy są bardzo wdzięczni za wasze bohaterstwo

– Niezmiernie się cieszę, że możemy powitać naszych wspaniałych weteranów z całego świata w Warszawie w 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości. Dziękuję państwu, że zechcieliście przybyć, żeby się z nami spotkać – zwrócił się Prezydent RP Andrzej Duda do kombatantów. Podkreślił, że „Polacy są bardzo wdzięczni za wasze bohaterstwo, wielką odwagę i niezłomność”.

– Walczyliście za wolną Polskę na wszystkich frontach II wojny światowej wszędzie byli Polacy, wszędzie był polski orzeł, wszędzie była ta biało-czerwona flaga, w tak wielu miejscach na świecie ludzie widzieli ten napis „Poland” na rękawie munduru żołnierza – mówił.

Andrzej Duda: Niezwykle poruszające przesłanie

Prezydent podziękował zgromadzonym także za przygotowane przesłanie, które weterani skierowali do młodych, „tak niezwykle poruszające, mówiące właśnie o tym, jaka powinna być postawa Polaka, i jaka powinna być Polska”. – Z całego serca Wam za to dziękuję – dodał. Wyraził nadzieję, że przesłanie to „zostanie przechowane nie tylko w sercach, w archiwach, ale przede wszystkim w domach i w pamięci, po wsze czasy, także na następne pokolenia”.

Jak dodał Prezydent, to wielki moment dla nas wszystkich, zobaczyć państwa w tym świętym miejscu na placu marszałka Józefa Piłsudskiego, u stóp Grobu Nieznanego Żołnierza, przy krzyżu stojącym w miejscu, z którego kiedyś św. Jan Paweł II wezwał Polaków, aby podnieśli głowę, aby przyjęli natchnienie Ducha Świętego do „odmienienia ziemi, tej ziemi” – powiedział.

Światowy Zjazd Weteranów Walk o Niepodległość RP

Uroczystości odbyły się bowiem także w ramach Światowego Zjazdu Weteranów Walk o Niepodległość RP, w którym bierze udział prawie 300 kombatantów z kraju i z 14 państw z czterech kontynentów. Zjazd został objęty narodowym patronatem prezydenta Andrzeja Dudy w stulecie odzyskania Niepodległości.