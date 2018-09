Dożynki Jasnogórskie. Prezydent: Chciałem oddać Wam wszystkim głęboki pokłon

– Chcę Państwa z tego miejsca zapewnić, że Prezydent RP wraz z ministrem rolnictwa mają Państwa sprawy każdego dnia na względzie – zapewnił Andrzej Duda. – Jest naszą wielką troską to, żeby polski rolnik mógł pracować spokojnie, jak najlepiej, żeby uzyskiwał jak najlepsze rezultaty i żeby jego rodzina mogła żyć nie tylko godnie, ale przede wszystkim na jak najwyższym poziomie. Żeby na polskiej wsi dostępne były te same dobra kultury, komunikacji, edukacji i innych form rozwoju – zaznaczył.

Prezydent wskazywał, że na przestrzeni ostatnich lat udział produktów rolnych w polskim eksporcie zwiększył się trzykrotnie i obecnie to jedna trzecia całego polskiego eksportu. Zapewnił jednocześnie, że cały czas trwają zabiegi o to, aby dla polskich rolników otwierać nowe rynki zbytu, zwłaszcza na Dalekim Wschodzie.

Dziękował za kolejny rok ciężkiej pracy na roli. – Chciałem oddać Wam wszystkim głęboki pokłon, Wam, Waszym Rodzinom, Waszym Ojcom, za te 100-lat niepodległości, za Waszą niezłomność w staniu przy polskiej ziemi, naszej wierze, przy naszej wielkiej tradycji, którą przechowujecie z pokolenia na pokolenie. To właśnie dzięki Wam Polska jest wolna, niepodległa i suwerenna – podkreślił prezydent.

W pierwszą niedzielę września tradycyjnie na Jasnej Górze odbywa się święto dziękczynienia Bogu za plony. Rolnicy z całego kraju wraz z delegacjami pocztów sztandarowych i wieńców żniwnych, uczestniczą w Dożynkach Jasnogórskich w Częstochowie. Tegoroczne Dożynki Jasnogórskie są także dziękczynieniem do Matki Bożej Miłosierdzia za 100-lecie Odzyskania Niepodległości.

Święto rolników w Częstochowie to nie tylko uroczystości na Jasnej Górze. Dożynkom towarzyszy Krajowa Wystawa Rolnicza, która będzie miała miejsce w Alejach Najświętszej Maryi Panny – centralnej arterii miasta. W ostatnich latach do Częstochowy przyjeżdżało od 300 do 350 wystawców z całego kraju. Krajową wystawę zwiedza corocznie ok. 100 tys. osób.

Historia Dożynek Jasnogórskich zaczęła się przed 36 laty, kiedy to w 1982 roku z inicjatywy wspólnoty ogrodników, rolników i działaczy ludowych do Częstochowy przybyło 300 tysięcy osób. Od tego czasu rolnicy z całej Polski spotykają się na Jasnej Górze w pierwszą niedzielę września.