Premier Morawiecki: Najpierw szkoła jest życiem, a potem całe życie jest szkołą

Szef rządu wziął udział w uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego 2018/2019 w Zespole Szkół Budowlano-Informatycznych im. Mikołaja Kopernika w Żorach. – Wierzę, że zdobywacie taką wiedzę, by później szkoła życia była dla was otwarta, dobra. Byście mogli wiedzę przekształcać w to, co będziecie chcieli robić – mówił do zgromadzonych premier. Morawiecki podziękował nauczycielom za ich trud w kształceniu serc i umysłów uczniów.

– Życzę Wam, żeby w życiu jak najwięcej rzeczy Was zafascynowało. Żebyście byli szczęśliwi w pozyskiwaniu wiedzy, doceniali nauczycieli za ich cierpliwość, wiedzę i żebyście byli wdzięczni swoim rodzicom – zwrócił się do uczniów Mateusz Morawiecki.

„Samych piątek!”