Spotkanie Szydło z uczniami zakłócone przez członków KOD. „To są niegrzeczni dorośli”

Wicepremier Beata Szydło wzięła w poniedziałek udział w inauguracji roku szkolnego w Pcimiu w województwie małopolskim. – Drogie dzieci rozpoczynacie dzisiaj swoją roczną przygodę ze szkołą, w trakcie której będziecie się uczyć nowych rzeczy, poznawać nowe interesujące historie, ale przede wszystkim będziecie razem ze sobą i swoimi nauczycielami – mówiła polityk PiS do uczniów.

„Szkoła wolna od polityków”

Uroczystość została zakłócona przez członków Komitetu Obrony Demokracji. Podczas wystąpienia wicepremier około 20 osób skandowało hasła „Konstytucja” czy „Szkoła wolna od polityków”. Grupa zagłuszyła również wystąpienie orkiestry przy użyciu wuwuzeli. Puszczono też z głośników kontrowersyjne słowa Beaty Szydło sprzed kilku miesięcy, że „nagrody dla ministrów PiS-u się im po prostu należały”.

Komentując zajście, wicepremier zwróciła się wprost do protestujących. – Chcemy pozdrowić naszych gości z Krakowa, cieszymy się, że zaszczyciliście państwo dzisiaj tę piękną uroczystość w Pcimiu, ale proszę państwa, żebyście jeszcze chwilę wytrzymali. Dzieci rozpoczną rok szkolny, a potem my dorośli możemy ze sobą spokojnie porozmawiać – stwierdziła. – Idąc do szkoły poprosiłam tych państwa, żeby zaczekali, a wychodząc z nimi porozmawiam. Prosiłam, aby pozwolili dzieciom spokojnie cieszyć się rozpoczęciem roku szkolnego, ale nie chcieli tego zrobić. To są niegrzeczni dorośli, widocznie szkoły do których chodzili nie dały im dobrego wychowania – dodała polityk PiS.