Redaktor naczelny „Faktu” zrezygnował. Powodem tekst o śmierci syna Leszka Millera

Oświadczenie w sprawie rezygnacji Roberta Felusia zostało opublikowane w poniedziałek wieczorem. „Decyzja została podjęta w związku z artykułem, który pojawił się w sobotnim wydaniu magazynu Fakt na Weekend” – czytamy w oświadczeniu rządu Ringier Axel Springer Polska.

„Przyjmując rezygnację Pana Roberta Felusia, Zarząd Ringier Axel Springer Polska podkreślił, że wiarygodność i prawdziwość informacji jest dla Spółki równie ważna, co wrażliwość społeczna. Będąc jedną z największych firm medialnych w Polsce, jesteśmy świadomi naszej roli i misji, które chcemy nieprzerwanie pełnić” – deklaruje RASP Polska.

Dyrektor programowy Onetu Bartosz Węglarczyk dodał, że rezygnacja Felusia oznacza koniec pracy w koncernie, a co za tym idzie, nie będzie już można zobaczyć go w programie Onet Rano.

Tymczasem Leszek Miller poinformował w poniedziałek o podjęciu kroków prawnych wobec byłego już redaktora naczelnego „Faktu” i wydawcy dziennika . „W związku z rażącym naruszeniem przez dziennik „Fakt” dóbr osobistych moich i mojej najbliższej rodziny kieruję pozew sądowy przeciwko wydawcy i red. naczelnemu” – napisał na Twitterze były premier.

Skandaliczna okładka

Przypomnijmy, że na tytułowej stronie weekendowego wydania „Faktu” opublikowany został tekst o samobójczej śmierci jedynego syna Leszka Millera opatrzony tytułem „Ojciec wybrał politykę, a syn sznur”. Z oburzeniem zareagowało liczne grono dziennikarzy aktywnych na Twitterze. „Nic mnie tak nie poraziło w mediach drukowanych chyba od czasu rozkładówki w innym tabloidzie, gdzie po lewej był jakiś ranking najładniejszych biustów a po prawej pożegnanie tragicznie zmarłego J. Zabiegi” – napisała Martyna Jaszczołt z TVN. To jest tak obrzydliwe, że nie potrafię nawet znaleźć słów. Bo nawet słowo 's*****syństwo' jest zbyt łagodne – skomentował Krzysztof Stanowski z Weszło.com. „Po prostu przegięliście” – dodał Dariusz Joński, były rzecznik SLD. „Jeżeli to nie jest fejk to imho autor tytułu jest murowanym kandydatem do #HienaRoku” – ocenił Wojciech Wybranowski z „Do Rzeczy”. Ostatecznie w imieniu redakcji przeprosił Robert Feluś, redaktor naczelny dziennika. Jego dłuższe przeprosiny zostały opublikowane na stronie internetowej Fakt24.pl.

Press Club Polska krytykuje

Oświadczenie w tej sprawie wydał Press Club Polska. Zrzeszające dziennikarzy stowarzyszenie przyłączyło się do grona krytyków redakcji „Faktu”. „To nie jest dziennikarstwo! Są w życiu wydarzenia, wartości i uczucia, które wymagają szczególnej rozwagi, także od dziennikarzy. Taką sytuacją jest śmierć jedynego syna i ukochanego ojca” – czytamy w oświadczeniu Press Club Polska, „O potrzebie jak najdalej idącej delikatności wobec osób dotkniętych tak niewyobrażalną tragedią wie każdy myślący człowiek. I nie ma żadnego znaczenia, czy dotknęła ona przeciętnego Kowalskiego czy powszechnie znanego polityka” – podkreślono.

