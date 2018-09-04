Kleryk z Tarnowa rozpowszechniał pornografię dziecięcą? Usłyszał zarzuty
11  
Kraj

Kleryk z Tarnowa rozpowszechniał pornografię dziecięcą? Usłyszał zarzuty

Dodano: 11
Ksiądz, zdj. ilustracyjne
Ksiądz, zdj. ilustracyjne / Źródło: Fotolia / Anneke
Jeden z kleryków z seminarium duchownego w Tarnowie trafił do aresztu za posiadanie i rozpowszechnianie pornografii między innymi dziecięcej.

Podejrzany to Grzegorz N. – kleryk Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie, który obronił już pracę magisterską.

Mężczyzna usłyszał już zarzuty w prokuraturze okręgowej w Lublinie, która prowadzi tę sprawę. Grozi mu 12 lat więzienia. – Tarnowski sąd odrzucił zażalenie jego obrońców i przedłużył mu areszt do listopada tego roku. Stwierdzono posiadanie przez niego 16 filmów pornograficznych z udziałem małoletnich, w tym pięciu wysłanych innym użytkownikom – przekazał rzecznik tarnowskiego sądu, Tomasz Kozioł. – W tym był film zawierający łącznie treści pornograficzne z udziałem małoletnich i związane z posługiwaniem się zwierzętami. Do tego 11 zdjęć z treściami pornograficznymi z udziałem małoletnich. Cztery wysłał innym użytkownikom komunikatora gadu-gadu – poinformował rzecznik.

Czytaj także:
MSWiA chce wprowadzić tymczasowe kontrole na granicach

/ Źródło: Radio Kraków

Czytaj także

 11
  • Nastepny sukienkowy, ktorego dziecko uwiodlo. Do dziela ONR, tak dzielnie buciki zdejmowaliscie z ogrodzen kosciolow - broncie swojego pedofila! Kiedy to sie skonczy? Nie macie tego juz dosc? Zboczency gwalca wam dzieci, a wy co? "Nie chodze do kosciola dla ksiedza" - to jest odpowiedz na pedofilie? Gdyby ofiara byl twoj syn lub corka nadal dawalbys im na tace? Nie czas pogonic to towarzystwo? We mnie sie gotuje. Nie ma dnia zeby nie bylo doniesienia o nowym pedofilu w sukience! Ludzie, obudzcie sie! Dosc!
    • Publiczna kastracja przez kata sadystę!
      • W POLSCE JEST ,,PRAWO,, PRO PRZESTEPCZE I PRO PEDOFILSKIE POWINNA BYC KARA SMIERCI I KOLEJNYCH GWALTOW BY NIE BYLO....KSIEZA HIERARCHIA MOGLA BY NAWET W SPOSOB PROWIZORYCZNY SIE ZABESPIECZAC POPRZEZ OSWIADCZENIE W ANKIECIE CZY NIE JEST
        POTENCJALNY KLERYK PEDOFILEM PEDERASTO NEKROFILEM ZEOFILEM EROTOMANEM....DRUGIE TO DOKLADNE BADANIA OSOBOWOSCIOWO PSYCHOLOGICZNE....LIBERALIZM ZRODLO ZARAZY PEDOFILSKIEJ PAMIETAMY JAK NIEJAKA STALINSKA BRONILA PEDOFILA ZYDOWSKIEGO POSLUGUJACEGO SIE PSEUDONIMEM ,,R.POLANSKI,, I CALA TA KLOACZKA ZYDOWSKOHOLOKALSTIANSKA A SMIEC Z SADU NAJWYZSZEGO ZAKAZAL EKSTRADYCJI TEJ CURVY JUDEOPEDOFILNEJ DO USA ....TE PIERDY LIBERTYNSKO JUDEOSZATANSKIE SLUZA TYLKO UDERZANIU W KOSCIOL NIE ROZWIAZANIU PROBLEMU U PODSTAW...W UE PRUBOWANO ZABLOKOWAC BADANIA I LECZENIE DEWIACJI HOMOSEXUALNEJ CZYLI I PEDOFILI TEZ KTORA AUTOMATYCZNIE STAJE SIE ORJENTACJA NIE DEWIACJA I ZBRODNIA HAILL JITLA HOLOKOST
        • W POLSCE JEST ,,PRAWO,, PRO PRZESTEPCZE I PRO PEDOFILSKIE POWINNA BYC KARA SMIERCI I KOLEJNYCH GWALTOW BY NIE BYLO....KSIEZA HIERARCHIA MOGLA BY NAWET W SPOSOB PROWIZORYCZNY SIE ZABESPIECZAC POPRZEZ OSWIADCZENIE W ANKIECIE CZY NIE JEST
          POTENCJALNY KLERYK PEDOFILEM PEDERASTO NEKROFILEM ZEOFILEM EROTOMANEM....DRUGIE TO DOKLADNE BADANIA OSOBOWOSCIOWO PSYCHOLOGICZNE....LIBERALIZM ZRODLO ZARAZY PEDOFILSKIEJ PAMIETAMY JAK NIEJAKA STALINSKA BRONILA PEDOFILA ZYDOWSKIEGO POSLUGUJACEGO SIE PSEUDONIMEM ,,R.POLANSKI,, I CALA TA KLOACZKA ZYDOWSKOHOLOKALSTIANSKA A SMIEC Z SADU NAJWYZSZEGO ZAKAZAL EKSTRADYCJI TEJ CURVY JUDEOPEDOFILNEJ DO USA ....TE PIERDY LIBERTYNSKO JUDEOSZATANSKIE SLUZA TYLKO UDERZANIU W KOSCIOL NIE ROZWIAZANIU PROBLEMU U PODSTAW...W UE PRUBOWANO ZABLOKOWAC BADANIA I LECZENIE DEWIACJI HOMOSEXUALNEJ CZYLI I PEDOFILI TEZ KTORA AUTOMATYCZNIE STAJE SIE ORJENTACJA NIE DEWIACJA I ZBRODNIA HAILL JITLA HOLOKOST
          • W POLSCE JEST ,,PRAWO,, PRO PRZESTEPCZE I PRO PEDOFILSKIE POWINNA BYC KARA SMIERCI I KOLEJNYCH GWALTOW BY NIE BYLO....KSIEZA HIERARCHIA MOGLA BY NAWET W SPOSOB PROWIZORYCZNY SIE ZABESPIECZAC POPRZEZ OSWIADCZENIE W ANKIECIE CZY NIE JEST
            POTENCJALNY KLERYK PEDOFILEM PEDERASTO NEKROFILEM ZEOFILEM EROTOMANEM....DRUGIE TO DOKLADNE BADANIA OSOBOWOSCIOWO PSYCHOLOGICZNE....LIBERALIZM ZRODLO ZARAZY PEDOFILSKIEJ PAMIETAMY JAK NIEJAKA STALINSKA BRONILA PEDOFILA ZYDOWSKIEGO POSLUGUJACEGO SIE PSEUDONIMEM ,,R.POLANSKI,, I CALA TA KLOACZKA ZYDOWSKOHOLOKALSTIANSKA A SMIEC Z SADU NAJWYZSZEGO ZAKAZAL EKSTRADYCJI TEJ CURVY JUDEOPEDOFILNEJ DO USA ....TE PIERDY LIBERTYNSKO JUDEOSZATANSKIE SLUZA TYLKO UDERZANIU W KOSCIOL NIE ROZWIAZANIU PROBLEMU U PODSTAW...W UE PRUBOWANO ZABLOKOWAC BADANIA I LECZENIE DEWIACJI HOMOSEXUALNEJ CZYLI I PEDOFILI TEZ KTORA AUTOMATYCZNIE STAJE SIE ORJENTACJA NIE DEWIACJA I ZBRODNIA HAILL JITLA HOLOKOST

            Czytaj także