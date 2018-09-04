Kleryk z Tarnowa rozpowszechniał pornografię dziecięcą? Usłyszał zarzuty

Podejrzany to Grzegorz N. – kleryk Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie, który obronił już pracę magisterską.
Mężczyzna usłyszał już zarzuty w prokuraturze okręgowej w Lublinie, która prowadzi tę sprawę. Grozi mu 12 lat więzienia. – Tarnowski sąd odrzucił zażalenie jego obrońców i przedłużył mu areszt do listopada tego roku. Stwierdzono posiadanie przez niego 16 filmów pornograficznych z udziałem małoletnich, w tym pięciu wysłanych innym użytkownikom – przekazał rzecznik tarnowskiego sądu, Tomasz Kozioł. – W tym był film zawierający łącznie treści pornograficzne z udziałem małoletnich i związane z posługiwaniem się zwierzętami. Do tego 11 zdjęć z treściami pornograficznymi z udziałem małoletnich. Cztery wysłał innym użytkownikom komunikatora gadu-gadu – poinformował rzecznik.
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