Szczecin. Na jednej z kamienic powieszono baner IPN. W głównym haśle jest znaczący błąd

Jak podaje „Gazeta Wyborcza”, baner znajduje się na kamienicy przy ulicy Żołnierza w Szczecinie. Na plakacie widać postrzępiony, biało-czerwony sztandar oraz hasło w języku angielskim, które ma przypominać o waleczności Polaków. Jego autor zaliczył jednak sporą wpadkę. Zamiast zdania „Poland first to fight” widzimy bowiem hasło „Poland first to figth” (w ostatnim słowie przestawiono dwie ostatnie litery). Ponieważ jest to największe hasło na banerze, pomyłka jest bardzo widoczna. Niżej autorzy plakatu przypomnieli dwie ważne daty: „01.09.1939 Agresja III Rzeszy na Polskę” i „17.09.1939 Agresja Związku Sowieckiego na Polskę”. Na samym dole umieszczono logo Instytutu Pamięci Narodowej oaz hashtag #mojaniepodległa.

Do sprawy odniosła się przedstawicielka IPN. – W najbliższych dniach baner zostanie wymieniony. Nie wiemy, w którym momencie pojawił się ten błąd i kto jest za niego odpowiedzialny – przekazała Magdalenę Ruczyńską z szczecińskiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej.