Sędzia z Wrocławia oskarżony o kradzież. Zarzuty usłyszała też jego żona

Sędzia Robert W. został oskarżony o popełnienie dwóch przestępstw kradzieży. Każde z nich zagrożone jest karą od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności. Zgromadzony przez prokuraturę materiał wskazuje, że 4 lutego 2017 roku w sklepie Media Markt w Wałbrzychu sędzia Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu wspólnie ze swoją żoną Ewą W. dokonali kradzieży dwóch głośników, dwóch pendrive'ów oraz kabla o łącznej wartości 2 tysięcy 175 złotych.

Dwa dni później – 6 lutego 2017 roku – w sklepie Media Markt we Wrocławiu sędzia Robert W. dokonał kradzieży dwóch głośników, trzynastu pendriv-ów, dwóch kart Micro SD oraz słuchawek o łącznej wartości 2 tysięcy 444 złotych i 40 groszy.

O popełnienie jednego przestępstwa kradzieży, dokonanego 4 lutego 2017 roku w sklepie Media Markt w Wałbrzychu, została także oskarżona żona sędziego – Ewa W.

Sądy uwzględniły wniosek prokuratora

Ogłoszenie zarzutów Robertowi W. – sędziemu Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu i skierowanie przeciwko niemu aktu oskarżenia do sądu było możliwe po tym, jak Sąd Najwyższy utrzymał w mocy uchwałę Sądu Apelacyjnego – Sądu Dyscyplinarnego w Warszawie z 21 września 2017 roku zezwalającą na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej sędziego Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu.

Uzasadniając swoje uchwały Sądy podkreśliły między innymi, że prokurator w wyjątkowo wysokim stopniu uprawdopodobnił uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstw przez sędziego.

Wniosek o podjęcie uchwały w przedmiocie zezwolenia na pociągniecie do odpowiedzialności karnej Roberta W. – sędziego Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu został skierowany przez prokuratora Wydziału Spraw Wewnętrznych Prokuratury Krajowej 22 maja 2017 roku do Sądu Apelacyjnego Sądu Dyscyplinarnego wyznaczonego przez Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego.

Czytaj także:

Ukradł piwo, groził ekspedientce nożem i uciekł. W sklepie zostawił... dowód osobisty