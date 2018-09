Minister Zdrowia podpisał rozporządzenie o podwyżkach dla rezydentów

W środę informowaliśmy, że mimo zapewnień ministra zdrowia o rychłym podpisaniu rozporządzenia o wynagrodzeniach dla lekarzy rezydentów, ci zapowiadają rozpoczęcie kolejnego protestu. Jak podkreślili liderzy tej grupy, ponad pół roku oczekiwania na podpisanie jednego dokumentu, to dowód niekompetencji resortu zdrowia. Politykom zarzucają też stosowanie różnego rodzaju nieuczciwych chwytów i poniżające traktowanie młodych lekarzy.

– Mamy dość traktowania, jakbyśmy byli niepiśmienni. Porozumienie rezydentów rozpoczęło przygotowania do wznowienia protestu – przekazał w rozmowie z RMF FM przewodniczący Porozumienia Rezydentów dr Jakub Kosikowski. – To skrajnie nieodpowiedzialne i niepoważne, bo my do porozumienia się zastosowaliśmy. Już nie wiemy, jak mamy z ministerstwem na tym polu rozmawiać, jeśli nie w jakieś formie protestu – dodawał.

Rezydenci zwracają uwagę, że brak rozporządzenia w sprawie podwyżek, które mieli otrzymać w lipcu, to szczyt bałaganu prawnego. Do obrazu chaosu dodają nieuwzględnienie lekarzy stomatologów w przepisach o „bonie patriotycznym”, dwuletnie oczekiwanie na nowe zasady dla stażystów zarabiających 2250 zł brutto i przymuszanie rezydentów do pracy w danym szpitalu przez dwa lata, nawet jeśli podwyżki pobierać będą zaledwie przez trzy miesiące. Ministerstwo miało też nie określić listy specjalizacji deficytowych, od której zależy wysokość podwyżki.

Czytaj także:

Były pracownik Ministerstwa Gospodarki oskarżony o szpiegostwo na rzecz Rosji