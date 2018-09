PO donosi do prokuratury na wiceministra Piebiaka: Stworzyli klasyczny finansowy „deal”

Temat wiceministra sprawiedliwości Łukasza Piebiaka poruszono we wtorek 4 września w programie TVN24 „Czarno na białym”. W reportażu informowano o przeniesieniu sędziego Jerzego Daniluka z Sądu Okręgowego w Lublinie do Sądu Okręgowego w Siedlcach, a później z powrotem do Lublina – tym razem do sądu apelacyjnego. Dziennikarze zwracają uwagę, że dzięki temu manewrowi sędzia Daniluk może pobierać ponad dwa tysiące złotych miesięcznego dodatku mieszkaniowego. Całą procedurę nazwali „przeniesieniem na papierze”.

To właśnie w oparciu o ten program Platforma Obywatelska postanowiła zgłosić sprawę wiceministra do prokuratury. O zawiadomieniu o możliwości popełnienia przestępstwa poinformował na Twitterze poseł Arkadiusz Myrcha. „Ostatnio opinię publiczną obiegły doniesienia o układzie ministerialno-sędziowskim budowanym od 2016 roku przez ministra Ziobrę, ministra Jakiego i ministra Piebiaka” – pisał.

„Pan sędzia J. Daniluk wraz z wiceministrem Piebiakiem stworzyli klasyczny finansowy”deal„. Pan sędzia J. Daniluk został”przeniesiony„ najpierw do Siedlec i później do Lublina, po to tylko, by mógł pobierać dodatek mieszkaniowy wysokości ponad 2 tys. zł!” – kontynuował wątek. „Pan wiceminister Piebiak powinien natychmiast podać się do dymisji, a jeżeli tego nie czyni, to powinna być to natychmiastowa decyzja ministra Ziobro czy wiceministra Jakiego!” – dodawał.