PO domaga się odwołania Anny Zalewskiej. „Szefowa MEN odpowiada za chaos w polskich szkołach”

Poseł PO Rafał Grupiński powiedział na konferencji w Sejmie, że wniosek o odwołanie Anny Zalewskiej jest jednym z elementów rozliczania szefowej MEN, która – jak stwierdził – musi odpowiedzieć za bałagan i chaos w polskich szkołach. – Rodzicie w tej sprawie protestują, skarżą się. Próbują razem z samorządami, sytuację w swoich szkołach poprawić, w jakikolwiek sposób załatać wszystkie te dziury, uporządkować chaos, wszystko to co wprowadziła minister Zalewska swoimi decyzjami. Zadowolona z siebie, uśmiechnięta, ignorująca rodziców, ignorująca dzieci i młodzież, ignorująca nauczycieli. Z tym swoim zadowoleniem chciałaby, jak słyszymy, uciec do europarlamentu. Otóż nie, pani minister, nigdzie pani nie ucieknie. Będzie pani odpowiadała za bałagan i chaos w polskiej szkole. Nasz wniosek o wotum nieufności jest jednym z elementów rozliczania pani minister – mówił Rafał Grupiński na konferencji prasowej.

Posłanka Kinga Gajewska podkreśliła, że jednym z grzechów minister Zalewskiej jest to, w jaki sposób traktuje dzieci z niepełnosprawnością. – Postanowiła je zamknąć w domach. Stosunek do osób niepełnosprawnych stanowi o poziomie cywilizacji – stwierdziła. Gajewska przyznała, że parlamentarzyści dostają dramatyczne listy od rodziców przerażonych tym, co czeka ich dzieci w przyszłości. – Pani minister Zalewska musi zmienić rozporządzenie i wpuścić niepełnoprawne dzieci do szkół – tłumaczyła.