Nie żyje ukochana suczka Kory. Ramona miała 18 lat

Wokalistka była niezwykle zżyta ze swoją ukochaną suczką – towarzyszyła jej nawet na planie programu „Must Be the Music”, a którym Kora była jurorką w latach 2011-2016. Ramona była suczką rasy bolończyk. Żyła osiemnaście lat. „Minęło 49 dni od śmierci naszej ukochanej Kory. Miesiąc i jeden dzień przeżyła Korę Ramonka. Dziękujemy niezliczonym ludziom za współczucie i miłość. Miłość do nich zawsze będzie w naszych sercach” – taki wpis pojawił się na Facebookowym profilu Kory.

Na początku sierpnia „Fakt” pisał, że suczka Ramona bardzo cierpi po śmierci Kory. „Jest osowiała, nie chce jeść. Widać, że tęskni za swoją panią. Ramonka zawsze była obok Kory, nawet w programie »Must Be the Music« siedziała z pozostałymi jurorami. Była z nią od kilkunastu lat, nic dziwnego, że cierpi” – zdradził informator tabloidu.

Kora Jackowska nie żyje

Kora, czyli Olga Sipowicz z domu Ostrowska, primo voto Jackowska, zmarła w sobotę 28 lipca w swoim domu w Bliżowie na Roztoczu w otoczeniu najbliższych osób. O jej śmierci poinformował jej mąż Kamil Sipowicz na oficjalnym facebookowym profilu artystki.

Kora Jackowska chorowała na nowotwór. Od niemal samego początku zmagań z rakiem, artystka nie chciała na bieżąco informować fanów o stanie swojego zdrowia. Potem jednak zmieniła zdanie. Artystka po raz pierwszy opowiedziała o swojej chorobie nowotworowej w wywiadzie udzielonym Małgorzacie Domagalik dla miesięcznika „Pani” w 2014 roku.

Maanam, którego wokalistką była Kora, wydał 11 albumów studyjnych. Wylansował rekordową ilość przebojów, takich jak: „Boskie Buenos”, „O! Nie rób tyle hałasu”, „Kocham cię, kochanie moje”, „To tylko tango” czy „Lucciola”. Większość tekstów do piosenek Maanamu napisała Kora. Po 32 latach działalności zespół zawiesił ją w grudniu 2008 roku.

Czytaj także:

Tłumy pożegnały Korę. Poruszające słowa męża zmarłej artystki