Katarzyna Figura o swoim dramacie rodzinnym: To wszystko dzieje się za zamkniętymi drzwiami

Katarzyna Figura publicznie opowiedziała wtedy o przemocy fizycznej i psychicznej, jakiej ona i dzieci doświadczały ze strony Amerykanina. W jej życiu zaczęła się prawdziwa rewolucja. Aktorka wystąpiła o rozwód, a wtedy mąż wniósł przeciwko niej pozew o naruszenie dóbr osobistych.

– Po sześciu latach zakończył się proces. Mąż oskarżył mnie o naruszenie jego dóbr osobistych. Wyrok był taki, że wszystkie jego roszczenia, także finansowe, zostały odsunięte. Jakiekolwiek zarzuty, jakobym miała naruszyć jego dobra, publicznym odkryciem prawdy o naszym życiu prywatnym, ujawnieniem przemocy, jaką stosował wobec naszych dzieci i wobec mnie, zostały absolutnie odsunięte. W uzasadnieniu sądu padło sformułowanie, że miałam pełne prawo zrobić to w obronie życia i zdrowia mojego i dzieci – powiedziała Figura.

Aktorka podkreśla, że za to, co zrobiła, dziękowały jej inne kobiety. – Ze strony kobiet odbieram najwięcej sympatii, bo jest to pewnego rodzaju utożsamianie się z moją historią. To, co zrobiłam, wpisało się w interes społeczny. Nikt sobie nie wyobrażał, że taka osoba mogła ujawnić, że jest ofiarą. To wszystko jest za zamkniętymi drzwiami. I przeprowadza się bardzo pięknie, w białych rękawiczkach – wskazała.