Bójka w warszawskim metrze. Mężczyzna raniony nożem

W piątek 7 września około godziny 19:30 w wagonie warszawskiego metra linii M1 w okolicach stacji Ratusz Arsenał doszło do sprzeczki między dwoma pasażerami. jak podaje Gazeta Wyborcza, mężczyźni zaczęli się bić, po czym jeden z nich wyciągnął nóż i ranił drugiego w rękę.Kiedy metro stanęło na stacji, pozostali pasażerowie zostali ewakuowani. Według Radia Zet, jedna osoba trafiła do szpitala. Ewa Szymańska z Komendy Stołecznej Policji poinformowała, że jedna z osób biorących udział w bójce była pod wpływem alkoholu. W związku ze sprawą dwie osoby zostały zatrzymane do czasu wyjaśnienia sprawy.

Po zatrzymaniu mężczyzn policjanci na stacji Ratusz Arsenał przez ponad godzinę prowadzili oględziny. W tym czasie pociągi po torze pierwszym jeździły od stacji Kabaty do stacji Centrum, następnie od Dworca Gdańskiego do Młocin. Pozostałe czynności śledczych będą prowadzone w sobotę 8 września. Na chwilę obecną nie wiadomo, dlaczego doszło do awantury między pasażerami.