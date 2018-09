Anna Lewandowska obchodziła 30. urodziny. Pokazała wyjątkowe zdjęcie z mamą

„Moja Mama to najwspanialsza kobieta jaką znam, silna, prawdziwa, ciepła. Dzisiaj jest nasze wspólne święto, to Jej dziękuje za to, że mnie urodziła 30 lat temu i wychowała na dobrego człowieka” – napisała Anna Lewandowska, zamieszczając zdjęcie ze swoją mamą.

Polska trenerka zamieściła też w piątek jeszcze jedno urodzinowe zdjęcie i w komentarzu do niego podziękowała wszystkim za życzenia. „I właśnie dlatego urodziny są takie fajne...Bo przypominamy sobie swoje mocne strony, bo dostajemy setki życzeń, które motywują nas do działania, bo wiemy ile osób jest z Tobą i dobrze Ci życzy, bo wiesz, że warto robić to co robisz. Patrząc na wszystkie życzenia najczęściej powtarzały się: życzenia – zdrowia, tyle energii i motywacji co zawsze, setki kopniaków, miłości i gromadki dzieci... będę zdrowa, obiecuję więcej projektów, będę kochać, a dzieci”... – napisała Anna Lewandowska.

Anna Lewandowska

Anna Lewandowska od 2013 roku prowadzi bloga Healthy Plan by Ann, w którym udziela porad żywieniowych i sportowych. 22 października 2014 Lewandowska wydała swoją pierwszą książkę „Żyj zdrowo i aktywnie z Anną Lewandowską”, w której zachęca czytelników do zmiany swoich nawyków żywieniowych. W 2015 roku wydane zostało rozszerzone wydanie książki z ćwiczeniami. W 2016 roku na rynku pojawiła się kolejna płyta DVD z ćwiczeniami – „7 treningów po 15 minut”. W czerwcu tego samego roku w księgarniach pojawiła się książka „Zdrowe gotowanie by Ann”.

W 2016 roku Anna Lewandowska została oficjalnie zaprezentowana jako prezes Olimpiad Specjalnych Polska. W 2016 stworzyła markę Foods by Ann, która skupia się na produkcji zdrowych przekąsek. W marcu 2018 udostępniła do sprzedaży aplikację Diet & Training by Ann dostępną na smartfony z systemem iOS i Android. Jest też właścicielką marki Baby by Ann.