Nastolatki uciekły z wycieczki. Są poszukiwane od miesiąca, policja opublikowała ich zdjęcia

Dopalacze wciąż zabijają. „Dilerów nie interesuje, że...

Dopalacze dalej zabijają. Ostatnio śmierć dziesięciu młodych osób postawiła na nogi policję i prokuratorów. Wyjątkowo niebezpieczne substancje trafiły do laboratoriów, a dilerzy do aresztu. To jednak tylko czubek góry lodowej.