Uwaga! TVN: Dopalacze wciąż zabijają. „Dilerów nie interesuje, że ktoś umrze. Liczy się kasa”

Dopalacze dalej popularne

Mimo, że w sieci mnóstwo jest filmów pokazujących działanie dopalaczy, wywołujących silne halucynacje, agresję, nieodwracalne zmiany w mózgu oraz śmierć, młodzież wciąż po nie sięga. – To jest tak, jak byśmy puścili przez linię energetyczną większe napięcie. Jaki jest efekt? Przepalenie bezpieczników. Tak samo dzieje się w głowie – mówi Marcin Budnik, ordynator oddziału psychiatrii Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Pawła II w Bełchatowie.

Na przestrzeni tygodnia, tylko na terenie Bełchatowa i Łodzi, dopalacze zabiły aż dziesięć osób. Wśród ofiar są zarówno nastolatkowie jak i dorośli. Laboratoria badają, co zawierają, zabezpieczone przez policję, zabójcze dopalacze. – Dwóch mieszkańców Bełchatowa spotkało się przypadkowo. Padła propozycja zapalenia dopalacza o nazwie Gałgan. Jest to substancja plastyczna, którą pali się w fifce. Większość osób zażywających ten dopalacz twierdzi, że przypomina reakcję na haszysz. Zażywając ten czy inny dopalacz nikt nie może mieć pewności, co jest w środku i jak zareaguje organizm – mówi funkcjonariusz wydziału kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Bełchatowie.

Dawid

W jednym z mieszkań w Bełchatowie, zmarł 19–letni Dawid. Policja aresztowała właścicielkę mieszkania, 38-letnią Kaję K. podejrzaną o handel dopalaczami. – Kobieta, która była właścicielką tego mieszkania wezwała służby medyczne. W tym czasie kiedy go znalazła młody mężczyzna już najprawdopodobniej nie żył – mówi funkcjonariusz z Komendy Miejskiej Policji w Bełchatowie.

Ekipa programu spotkała się z matką Dawida. Czy kobieta wiedziała, że jej dziecko zażywa dopalacze? – W styczniu zauważyłam jakiś biały proszek na biurku. Zapytałam, co to jest? Wtedy mi nie mówił, że to dopalacze. W ogóle nie miałam świadomości, że coś takiego jest. Nie znam tych współczesnych narkotyków. Mówił, że ten biały proszek to Alfa – opowiada.

Kaja K.

Matka Dawida nie znała kobiety w której mieszaniu znaleziono jej syna. – Ponoć ona przetrzymywała u siebie w domu takich młodych chłopaków. Kazała im kraść. Chodzić po sklepach i przynosić jakieś fanty, żeby mieli za co mieszkać i ćpać – mówi matka.

Kobieta usłyszała też o okolicznościach śmierci syna. – Ponoć tam było całe mieszkanie ludzi. Dziecko leżało tam dwa, może nawet trzy dni. Sekcja wykaże – mówi. Niewiele wiadomo o Kai K. – Ubierała się jak ksiądz. Zawsze długie, czarne kiecki. I zabłądziła – mówi Beata Gradowska, sąsiadka Kai K. – Kiedyś to była bardzo miła, sympatyczna osoba. Poetka, pisała wiersze. Poszła w złym kierunku – mówi inny sąsiad. – Najbardziej przeszkadzała agresywność tych młodych ludzi. W nocy chodzili, były różne burdy. Wchodzili do mieszkania nawet po rynnie – dodaje kolejny sąsiad.

Zatrzymani

Zatrzymani w Bełchatowie dilerzy, a wśród nich Kaja K., to młodzi ludzie, którzy rozprowadzany towar nabywali wcześniej w internecie. Sąd zastosował wobec nich trzymiesięczny areszt. – Są to ludzie, którzy w naszych materiałach operacyjnych i procesowych przewijali się od pewnego czasu. Jedna z kobiet ma 36 lat, druga 20. Aresztowany jest też 19-latek. Te osoby również zażywały dopalacze – mówi funkcjonariusz z Komendy Miejskiej Policji w Bełchatowie.