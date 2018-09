„Nie ma to jak brat z siostrą”. Wspólne zdjęcie Morawieckich z konwencji PiS

„Nie ma to jak brat z siostrą” – napisała na Twitterze rzecznik PiS Beata Mazurek przy zdjęciu z konwencji regionalnej PiS we Wrocławiu. Szef rządu miał okazję wesprzeć tam startującą w wyborach samorządowych siostrę, Annę. W obiektywie w kuluarach dolnośląskiej konwencji Morawieckich sfotografował także europoseł PiS Ryszard Czarnecki.

Starsza o osiem lat od premiera Anna Morawiecka kandyduje na burmistrza Obornik Śląskich. O urząd ubiega się z poparciem Prawa i Sprawiedliwości oraz Obornickiego Porozumienia Samorządowego. Siostra Mateusza Morawieckiego jest zastępcą dyrektora Wrocławskiego Domu Literatury oraz dyrektorem Wrocławskich Targów Dobrych Książek.

Konwencja PiS

W sobotę odbyła się pierwsza z konwencji regionalnych PiS przed wyborami samorządowymi. Oprócz premiera w stolicy Dolnego Śląska gościł Jarosław Kaczyński, który wygłosił we Wrocławiu przemówienie. Prezes Prawa i Sprawiedliwości ocenił, że program PiS dla samorządów został przygotowany w dialogu. – Jest on związany z rzeczywistością, ma charakter praktyczny. Nie opiera się na rzeczywistości wymyślonej, trzymamy się faktów, chodzimy po ziemi – ocenił. Dodał, że program powstał po setkach spotkań i konsultacji ze specjalistami. Kaczyński mówił, że program PiS ma charakter ogólnopolski, ale jest też podzielony na wiele programów lokalnych. – Jednocześnie jest to program spójny, w którego centrum jest człowiek. Nasze programy mają służyć temu, aby wszystkim Polakom żyło się coraz lepiej – dodał.

