RCB: Od początku sezonu utonęło aż 375 osób. Zaapelowano o rozsądek nad wodą

„Skończyły się wakacje, ale niestety nie kończą się wypadki nad wodą” – pisze na Twitterze Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Podano też, że od początku sezonu woda pochłonęła 375 osób. Służby zaapelowały o rozsądek. „Nie bądź kolejną ofiarą” – zaznaczaono. RCB dodało także grafikę obrazującą zachowania, jakich nie powinno się dopuszczać nad wodą.

Na początku tygodnia Rządowe Centrum Bezpieczeństwa podało, że w okresie wakacyjnym – od 23 czerwca do 2 września – utonęło 188 osób. Do utonięć najczęściej dochodziło nad jeziorem. Ginęli głównie mężczyźni. „Mimo tego, że tegoroczne wakacje były, w porównaniu do roku ubiegłego, bezpieczniejsze, to jednak sezon wiosenny był wyjątkowo tragiczny” – podano.

W sobotę informowaliśmy, że w Ustce doszło do dwóch utonięć. Nie udało się uratować mężczyzn w wieku 79 i 49 lat.